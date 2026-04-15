BREAKING: První pokles zásob v USA za poslední dva měsíce, hlavně kvůli rekordnímu exportu

- První pokles za 8 týdnů: zásoby ropy klesly o 913 tisíc barelů.
- Rekordní export: export ropy z USA vzrostl na 5,2 milionu barelů denně.
- Uvolnění ze SPR: kvůli konfliktu v Perském zálivu bylo ze strategických rezerv uvolněno 4,1 milionu barelů.
Po osmi týdnech nepřetržitého růstu zaznamenaly americké zásoby ropy konečně pokles, a to i navzdory většímu uvolnění zásob ze SPR. Finanční trhy sice napjatě sledují zprávy z Perského zálivu a doufají v rychlé uklidnění situace, nejnovější data ale přinášejí určitou dávku optimismu. Ukazují na silnou zahraniční poptávku a dynamický růst role USA jako klíčového exportéra této komodity. Přestože geopolitická situace zůstává napjatá, investoři dál hledají signály deeskalace, které by mohly obnovit stabilitu v oblasti Hormuzského průlivu.
Klíčová data reportu EIA:
- Zásoby ropy: pokles o 0,9 milionu barelů na 463,8 milionu barelů, což trh překvapilo, protože se čekal růst zásob.
- Strategic Petroleum Reserve (SPR): pokles o 4,1 milionu barelů na 409,2 milionu, v souvislosti s mimořádným uvolněním dodávek ze strany ministerstva energetiky.
- Export ropy z USA: výrazný nárůst o 1,1 milionu barelů denně na úroveň 5,2 milionu barelů denně.
- Zásoby benzínu: prudký pokles o 6,3 milionu barelů, výrazně nad odhadem poklesu o 1,7 milionu. Šlo o největší pokles minimálně za několik měsíců.
- Zásoby destilátů: pokles o 3,1 milionu barelů, čímž se dostaly přibližně o 6 % pod pětiletý průměr pro toto období roku.
- Domácí produkce: zůstala stabilní na úrovni 13,6 milionu barelů denně.
Po mnoha týdnech růstu přichází pokles komerčních zásob, a to i navzdory uvolnění strategických rezerv.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Aktuálně sledujeme velmi výrazný pokles zásob ze SPR. Podobná situace nastala i v roce 2022. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Komentář
Nejnovější report EIA přináší zajímavé závěry ohledně odolnosti amerického energetického sektoru. Nejvýraznějším faktem je skutečný pokles komerčních zásob navzdory masivní injekci ropy ze Strategic Petroleum Reserve (SPR). Uvolnění více než 4 milionů barelů ze státních rezerv je přímou reakcí na blokádu Hormuzského průlivu, která odřízla významnou část globálního exportu. To, že zásoby klesly i přes takto silnou nabídku, svědčí o mimořádně silné domácí i dodatečné zahraniční poptávce.
Hlavním motorem těchto změn je expanze amerického exportu. Výsledek na úrovni 5,2 milionu barelů denně potvrzuje, že se USA během konfliktu na Blízkém východě stávají garantem energetické bezpečnosti. Zároveň pokles importu o 1 milion barelů denně dále utáhl domácí bilanci.
Pozitivní tón dat ale tlumí geopolitické pozadí. Trh zjevně „sází na mír“. Každý barel odcházející z amerických skladů má cenu zlata, dokud zůstává export přes Hormuzský průliv zastavený. Velmi silná poptávka po benzínu (nárůst na 9,1 milionu barelů denně) naznačuje, že americká domácí ekonomika stále běží na vysoké obrátky, což může v kombinaci s klesajícími zásobami paliv krátkodobě podporovat ceny. Investoři však zůstávají opatrní a doufají, že v oblasti Perského zálivu nakonec převáží diplomacie nad silovým řešením.
Zásoby ropy i všech ropných produktů klesají poměrně výrazně a přibližují se k pětiletému průměru.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Ropa před rolováním futures kontraktů mírně oživí (rolování bude směrem dolů kvůli extrémní backwardation). Zároveň ale stojí za pozornost, že trh začíná pochybovat o rychlém zahájení jednání mezi USA a Íránem a fyzický trh zůstává mimořádně napjatý.
Zdroj: xStation5
Rozdíl mezi spotovou cenou Brentu a červnovým kontraktem činí téměř 30 dolarů za barel.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Další články o komoditách a jejich obchodování:
