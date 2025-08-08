Britský regulátor schválil převzetí Spirit AeroSystems společností Boeing

Britský úřad pro hospodářskou soutěž a trhy (CMA) dal zelenou akvizici Spirit AeroSystems firmou Boeing, když rozhodl, že transakce nepředstavuje riziko pro konkurenci, a proto nebude pokračovat do hloubkového „phase 2“ šetření.
Schválení je pro Boeing pozitivní zprávou po sérii krizí, které v posledních letech oslabily jeho finance, morálku zaměstnanců a důvěru veřejnosti. Podle vyjádření Spirit AeroSystems by měla být transakce uzavřena ve 4. čtvrtletí letošního roku.
Boeing se loni dohodl na zpětném odkupu Spirit AeroSystems v rámci akciového obchodu v hodnotě 4,7 miliardy USD, s cílem zefektivnit výrobu a posílit kontrolu kvality. Tím se uzavírá téměř dvacetileté období nezávislosti společnosti, která byla největším samostatným výrobcem leteckých konstrukcí na světě.
Součástí dohody je také převzetí části provozů Spirit v Belfastu, Severním Irsku, které dosud dodávaly pro Airbus. Ten si naopak v dubnu zajistil převzetí jiných výrobních závodů Spirit spojených s jeho programy. Vyšetřování CMA bylo zahájeno letos v červnu a původní termín pro rozhodnutí byl stanoven na 28. srpna.
Tento krok posiluje šance, že Boeing dokončí akvizici včas a získá lepší kontrolu nad klíčovými dodavatelskými řetězci.
Graf BA.US (D1)
Akcie Boeing se po mírné korekci od lokálního maxima stabilizují a aktuálně se obchodují na úrovni 227,39 USD. Cena se stále drží nad EMA 50 (216,22 USD) i SMA 100 (197,00 USD), což potvrzuje zachování střednědobého rostoucího trendu. RSI na 58,2 signalizuje neutrální až mírně býčí momentum, bez známek překoupenosti. Udržení nad EMA 50 je pro pokračování pozitivního scénáře klíčové, přičemž návrat nad 230 USD by mohl otevřít cestu k retestu letošního maxima kolem 234 USD.
Zdroj: xStation5
Graf SPR.US (D1)
Akcie Spirit AeroSystems po krátkodobém poklesu od historického vrcholu našly podporu u EMA 50 (38,82 USD) a odrazily se zpět k úrovni 39,85 USD. Cena se zároveň drží nad SMA 100 (36,85 USD), což nadále podporuje růstový výhled. RSI na hodnotě 54,9 ukazuje na stabilní momentum, zatímco MACD se začíná stáčet k býčímu signálu po oslabení. Pokud se podaří prorazit nad 40 USD, může trh znovu mířit k maximu poblíž 41,15 USD, zatímco ztráta EMA 50 by otevřela prostor pro hlubší korekci k 37 USD.
Zdroj: xStation5
