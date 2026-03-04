Shrnutí trhů: Evropské a americké akcie se snaží odrazit 📈

Kolem poledne je sentiment na globálních akciových trzích mírně pozitivní. Objevují se známky opatrného návratu k rizikovým aktivům: index volatility VIX klesl téměř o 10 % ze svého nedávného lokálního maxima, zatímco futures na Nasdaq 100 (US100) rostou přibližně o 0,5 % a Bitcoin se dostal nad 70 000 USD. Růst je patrný také na trhu drahých kovů, kde stříbro po včerejším poklesu posiluje zhruba o 5 %.
Investoři čekají na data ADP z amerického soukromého sektoru a také na finální index ISM ve službách. V Evropě inflace PPI klesla méně, než se očekávalo (-2,1 % y/y vs. -2,6 % očekávání), zatímco míra nezaměstnanosti dosáhla 6,1 % oproti očekávaným 6,2 %. Finální PMI z Německa byly mírně vyšší než předběžné hodnoty a relativně silné (53,2 pro kompozitní index a téměř 52 pro služby). PMI eurozóny také překonalo očekávání.
Evropské obchodování aktuálně dominují kupci. Futures na německý DAX rostou, zatímco Euro Stoxx 50 přidává téměř 1,8 %. Ztráty se smazávají napříč sektory, jako jsou banky, těžební společnosti a automobilky. ADR společnosti Samsung mezitím posilují téměř o 7 % po panickém výprodeji na korejském trhu, během kterého bylo obchodování na indexu KOSPI pozastaveno poté, co propadl o více než 10 %.
Ropa (OIL) ustupuje z přibližně 85 USD na 82 USD za barel, zatímco futures na americký zemní plyn Henry Hub klesly o více než 5 % ze svých nedávných maxim. Finanční média uvedla, že íránské úřady mohly zahájit jednání s americkou CIA, ačkoli představitelé izraelské armády (IDF) uvedli, že bombardování cílů v Íránu bude pokračovat nejméně další dva týdny. Turecko zároveň zachytilo íránskou raketu, která vstoupila do vzdušného prostoru NATO.
Část stabilizace sentimentu následovala po vyjádření Donalda Trumpa, který ujistil trhy, že tok energií a obchod přes Perský záliv zůstane nepřerušený. Přesto dnes ceny ropy znovu rostou přibližně o 3 %, což naznačuje, že geopolitická riziková prémie zůstává v cenách komodit.
Komentáře analytiků
- Kion: Společnost Jefferies zvýšila doporučení na „hold“, protože rizika dalšího poklesu jsou z aktuálních úrovní omezenější.
- Evropské banky: Podle Morgan Stanley může sektor zůstat pod krátkodobým tlakem, pokud konflikt na Blízkém východě přetrvá.
- Thales: JPMorgan snížila doporučení na neutral, kvůli slabšímu výhledu divize cyber & digital, přestože obranný segment společnosti zůstává silný.
- EuroAPI: Výhled pro rok 2026 naznačuje přibližně 29% snížení konsenzuálních očekávání core EBITDA.
- ASM International: Nizozemský výrobce polovodičového vybavení zveřejnil silnější výhled pro Q1 2026, přičemž očekává ještě vyšší tržby ve druhé polovině roku. Akcie rostou v pre-market obchodování asi o 6 %.
Klíčové firemní zprávy
-
Siemens Energy plánuje program zpětného odkupu akcií až za 2 mld. EUR
-
EQT oznámila nový program odkupu akcií
-
Quilter oznámil buyback ve výši 100 mil. GBP
-
Bayer očekává EBITDA v roce 2026 mezi 9,6–10,1 mld. EUR
-
Adidas očekává provozní zisk kolem 2,3 mld. EUR v roce 2026, což je pod konsenzem trhu
-
Continental očekává upravenou EBIT marži 11–12,5 % v roce 2026
-
Traton očekává upravenou provozní marži 5,3–7,3 %
-
Symrise očekává organický růst tržeb 2–4 %
-
Redcare Pharmacy oznámila výrazné meziroční zlepšení EBITDA
-
NKT získala kontrakt za 2,2 mld. EUR na energetický projekt Eastern Green Link 3 ve Velké Británii
-
BAE Systems získala sedmiletý kontrakt za 163 mil. AUD od australské vlády
-
Capita získala outsourcingový kontrakt za 370 mil. GBP
-
Maersk zavedl dodatečný poplatek za přepravu kontejnerů do oblasti Blízkého východu
Dopady na trhy
Globální trhy zůstávají velmi citlivé na geopolitický vývoj. Prudký výprodej v Asii zvyšuje riziko další volatility v Evropě, zatímco ceny energií a vývoj konfliktu na Blízkém východě zůstávají klíčovými faktory investorského sentimentu. Současně se objevují pozitivní firemní zprávy, zejména v sektorech polovodičů a energetiky.
Změny doporučení analytiků
Zvýšení doporučení
-
AMG: zvýšeno na buy (Deutsche Bank), cílová cena 42 EUR
-
Clas Ohlson: zvýšeno na hold (SEB Equities), cílová cena 360 SEK
-
Danone: zvýšeno na outperform (BNP Paribas), cílová cena 83 EUR
-
Emeis: zvýšeno na reduce (AlphaValue/Baader)
-
Kion: zvýšeno na hold (Jefferies), cílová cena 56 EUR
-
Nexans: zvýšeno na overweight (Barclays), cílová cena 157 EUR
Snížení doporučení
-
BW LPG: sníženo na hold (ABG), cílová cena 191 NOK
-
BW LPG: sníženo na hold (Arctic Securities), cílová cena 185 NOK
-
Dassault Systèmes: sníženo na neutral (Goldman Sachs), cílová cena 20 EUR
-
Eezy: sníženo na reduce (Inderes), cílová cena 0,60 EUR
-
Equinor: sníženo na hold (ABG), cílová cena 300 NOK
-
Kuehne + Nagel: sníženo na reduce (HSBC), cílová cena 160 CHF
-
PhotoCure: sníženo na hold (ABG), cílová cena 72 NOK
-
Segro: sníženo na neutral (UBS), cílová cena 840 pencí
-
Syensqo: sníženo na neutral (UBS), cílová cena 54 EUR
-
Thales: sníženo na neutral (JPMorgan), cílová cena 275 EUR
DE40 (D1)
Futures kontrakt na německý DAX (DE40) se vrátil nad 200denní exponenciální klouzavý průměr (EMA200). Graf ukazuje dlouhý spodní knot, což signalizuje, že kupci zůstávají aktivní, i když širší trend na trhu zůstává klesající.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
