Budou EssilorLuxottica a L'Oréal kupovat část značky Giorgio Armani❓

Akcie společností EssilorLuxottica (EL.FR) a L'Oréal (OR.FR) byly dnes v centru pozornosti trhu po zprávách deníku Il Sole 24 Ore, podle nichž rodina Armani zvažuje přizvání dvou až tří strategických investorů ke koupi 15% podílu ve společnosti Giorgio Armani SpA. Závěť zakladatele skupiny, který zemřel v roce 2025 ve věku 91 let, uvádí jako preferované kupce společnosti EssilorLuxottica, L'Oréal a LVMH, přičemž jejich podíl by se mohl později zvýšit až na 54,9 %. Rozdělení podílu mezi více investorů namísto prodeje jedinému subjektu by nadaci poskytlo více času na vytvoření širší vlastnické strategie a zároveň by snížilo vyjednávací tlak na jednotlivé zájemce.
V případě EssilorLuxottica byla společnost podle dřívějších zpráv připravena koupit mezi 5 % a 10 % akciového podílu v Armani, aniž by získala místo v dozorčí radě. Tento scénář odpovídá dosavadní strategii skupiny. Armani je klíčovým licenčním partnerem v segmentu brýlí, takže by tato investice měla obranný a strategický charakter a zajistila by stávající partnerství. Je však třeba dodat, že tržní kapitalizace EssilorLuxottica v roce 2026 klesla přibližně na 98,95 miliardy EUR, což představuje meziroční pokles o více než 21 %. Samotná možná akvizice podílu v Armani proto není dostatečným katalyzátorem pro obrat tohoto trendu. L'Oréal naopak prostřednictvím svého finančního ředitele Christopha Babuleho oficiálně potvrdil, že možnost získání podílu „rozhodně“ zváží, čímž se společnost z Rue Royale zařadila mezi favority trhu. Pro L'Oréal by akvizice i menšinového podílu v Armani posílila jeho pozici v segmentu luxusních parfémů a kosmetiky, kde značka Armani Beauty generuje významné tržby.
EssilorLuxottica (EL.FR) oslabuje, zatímco L'Oréal (OR.FR) roste — proč?
L'Oréal už drží licenci na výrobu parfémů a kosmetiky Armani Beauty, takže tato investice chrání pro firmu miliardový zdroj tržeb. Ve scénáři s více investory by navíc L'Oréal mohl získat rozhodující vliv a převzít vedoucí roli při formování partnerství. EssilorLuxottica naopak deklarovala ochotu koupit pouze 5–10 % bez místa v dozorčí radě, což znamená pasivní menšinovou pozici bez skutečného vlivu na strategii značky. Ve struktuře s více investory by byl podíl EL ještě menší a vázání kapitálu ve módní společnosti bez jasné přidané hodnoty může trh vnímat jako rizikový krok, zvlášť při vyšším zadlužení firmy ve srovnání s L'Oréal.
Zdroj: xStation
