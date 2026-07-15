🚨 Buffett: Trh stále více připomíná kasino 🎰

- Warren Buffett upozorňuje, že finanční trhy jsou stále více poháněny spekulacemi namísto dlouhodobého investování
- Už v květnu přirovnal akciový trh ke kostelu s připojeným kasinem a kritizoval jednodenní obchodování s opcemi
- Index S&P 500 od začátku roku překonal své historické maximum už více než 20krát, přičemž růst podporuje především boom kolem umělé inteligence
- Buffett nadále zdůrazňuje, že nejlepší investiční příležitosti přicházejí jen zřídka a vyžadují trpělivost a disciplínu
- Warren Buffett upozorňuje, že finanční trhy jsou stále více poháněny spekulacemi namísto dlouhodobého investování
- Už v květnu přirovnal akciový trh ke kostelu s připojeným kasinem a kritizoval jednodenní obchodování s opcemi
- Index S&P 500 od začátku roku překonal své historické maximum už více než 20krát, přičemž růst podporuje především boom kolem umělé inteligence
- Buffett nadále zdůrazňuje, že nejlepší investiční příležitosti přicházejí jen zřídka a vyžadují trpělivost a disciplínu
Warren Buffett opět varuje před rostoucími spekulacemi na finančních trzích. Předseda představenstva Berkshire Hathaway v rozhovoru pro CNBC uvedl, že najít skutečně atraktivní investice je stále obtížnější, protože mnoho účastníků trhu dává přednost krátkodobým spekulacím před dlouhodobým investováním. Nejde přitom o jeho první podobnou kritiku. Už v květnu označil akciový trh za „kostel s přistavěným kasinem“ a ostře se opřel do rostoucí popularity jednodenního obchodování s opcemi, které označil za hazard.
Jeho slova přicházejí v době, kdy americké akcie přepisují historická maxima. Index S&P 500 letos překonal své historické maximum už více než dvacetkrát a růst podporuje především investiční vlna kolem umělé inteligence. Kritici zároveň upozorňují, že část tohoto růstu je poháněna spekulacemi, zejména prostřednictvím opcí či pákových ETF. Roste také aktivita drobných investorů, kteří ve velkém nakupují akcie společností, jako jsou Micron nebo nedávno uvedená společnost SpaceX.
GRAF: Vývoj indexu US500 (US500, W1)
Zdroj: xStation5
Buffett zároveň připomněl, že kvalitní investiční příležitosti nepřicházejí pravidelně. Někdy se jich objeví hned několik, jindy může investor čekat i několik let na jedinou skutečně atraktivní příležitost. Právě trpělivost a disciplína jsou podle něj základem úspěšného investování. Zároveň dodal, že protože lidé přirozeně tíhnou k hazardu, je dnes pro finanční průmysl často výnosnější uspokojovat poptávku po spekulacích než podporovat dlouhodobé investování.
Pro běžného investora jsou Buffettova slova připomínkou, že nová historická maxima sama o sobě neznamenají, že se vyplatí nakupovat jakoukoli akcii. Rozlišovat mezi kvalitní dlouhodobou investicí a krátkodobou spekulací zůstává důležité bez ohledu na aktuální náladu na trzích. Otázkou zůstává, zda současný růst akciových trhů vydrží, nebo se Buffettovo varování nakonec ukáže jako předzvěst výraznější korekce.
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