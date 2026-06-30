🚨 Buffettův indikátor na 218 %, Wall Street řeší bublinu 🫧

- Buffettův indikátor v prvním kvartálu dosáhl 218 procent, jen mírně pod rekordem 219 procent z předchozího období
- Sektorový ukazatel Bubble Risk Indicator dosahuje hodnotu 0,91 pro polovodiče a 0,82 pro technologický sektor
- Poměr ceny a tržeb indexu S&P 500 je na úrovni 3,22 oproti dlouhodobému průměru 1,84
- Forward P/E indexu S&P 500 je 20,2-násobek očekávaných zisků, což zůstává pod 25,2 z dotcom bubliny v roce 2000
- Sentiment retailových investorů zatím nevykazuje známky euforie, růst trhu se navíc rozšiřuje i mimo úzkou skupinu megacap titulů
- Buffettův indikátor v prvním kvartálu dosáhl 218 procent, jen mírně pod rekordem 219 procent z předchozího období
- Sektorový ukazatel Bubble Risk Indicator dosahuje hodnotu 0,91 pro polovodiče a 0,82 pro technologický sektor
- Poměr ceny a tržeb indexu S&P 500 je na úrovni 3,22 oproti dlouhodobému průměru 1,84
- Forward P/E indexu S&P 500 je 20,2-násobek očekávaných zisků, což zůstává pod 25,2 z dotcom bubliny v roce 2000
- Sentiment retailových investorů zatím nevykazuje známky euforie, růst trhu se navíc rozšiřuje i mimo úzkou skupinu megacap titulů
Otázka, zda jsou aktuální valuace amerických akcií, především v segmentu umělé inteligence a polovodičů, ještě podloženy reálnými fundamenty, nebo se trh už ocitl v neudržitelné fázi, dnes rezonuje stále hlasitěji. Po nedávném propadu technologických titulů, který spustily obavy ze zadluženého financování kapitálových výdajů na umělou inteligenci a z jestřábího tónu Federálního rezervního systému, se diskuse o bublině vrátila do popředí.
Více indikátorů ukazuje varovná světélka. Tzv. Buffettův indikátor, který porovnává celkovou tržní kapitalizaci amerických akcií s americkým hrubým domácím produktem, se v prvním kvartálu vyšplhal na 218 procent. V předchozím období se pohyboval mírně výše, na rekordních 219 procentech. Historický průměr přitom kolísá v pásmu kolem 100 až 120 procent a během dotcom bubliny na přelomu milénia se nacházel pod úrovní 150 procent.
Podobný signál vysílá i ukazatel Bubble Risk Indicator od Bank of America, který hodnotí jednotlivé sektory na škále od nuly po jedničku. Sektor polovodičů dosahuje hodnoty 0,91, technologický sektor se nachází na úrovni 0,82. Obě hodnoty signalizují cenové chování velmi blízké historickým bublinovým fázím.
Přidává se k tomu poměr ceny a tržeb indexu S&P 500, který se aktuálně pohybuje na úrovni 3,22 oproti dlouhodobému průměru 1,84. Investoři tak dnes platí téměř dvojnásobek dlouhodobého průměru za každý dolar tržeb veřejně obchodovaných společností.
Existuje však i druhá strana mince. Forward P/E poměr indexu S&P 500 se nachází na úrovni 20,2-násobku očekávaných zisků v následujících dvanácti měsících, což je výrazně pod 25,2násobkem z roku 2000. Argumentem obhájců pokračujícího růstu je fakt, že za rekordními cenami stojí reálné zisky, silné provozní cash flow a skutečně rostoucí poptávka po čipech a infrastruktuře pro umělou inteligenci. Skeptici však upozorňují, že právě aktuální rekordní marže největších technologických firem mohou být samy o sobě bublinovým fenoménem, který by se při zpomalení AI investiční vlny mohl prudce korigovat.
Sentiment retailových investorů se zatím pohybuje daleko od euforie. Rozdíl mezi býčím a medvědím táborem v průzkumu AAII Sentiment Survey dosáhl 8,8 procenta při historickém průměru 6,5 procenta. Maximum během předchozích euforických fází se přitom nacházelo až na úrovni 44,2 procenta. Pozitivním signálem je i rozšíření růstu mimo úzkou skupinu megacap firem. Výkonnostní mezera mezi klasickým indexem S&P 500 a jeho variantou s rovnými vahami se zúžila z přibližně 14 procentních bodů začátkem roku na aktuální 3 procentní body.
Aktuální čísla nehovoří o prasknutí bubliny v krátkodobém horizontu, signalizují však, že trh oceňuje velmi optimistický scénář dalšího růstu zisku.
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