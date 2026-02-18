Carrefour přepisuje strategii

-
Tržby ve Francii zaostaly za očekáváním trhu (0,4 % vs. 0,7 %).
-
Carrefour se více zaměří na Francii, Španělsko a Brazílii.
-
Cílem je dosáhnout marže 3,5 % a úspor 1 mld. EUR ročně do roku 2030.
-
Firma vyplatí běžnou i mimořádnou dividendu, podmíněnou prodejem rumunské divize.
-
Tržby ve Francii zaostaly za očekáváním trhu (0,4 % vs. 0,7 %).
-
Carrefour se více zaměří na Francii, Španělsko a Brazílii.
-
Cílem je dosáhnout marže 3,5 % a úspor 1 mld. EUR ročně do roku 2030.
-
Firma vyplatí běžnou i mimořádnou dividendu, podmíněnou prodejem rumunské divize.
Akcie francouzského maloobchodního řetězce Carrefour SA oslabily poté, co společnost oznámila slabší než očekávané tržby na domácím trhu a představila další omezení své mezinárodní přítomnosti.
Srovnatelné tržby ve Francii (bez pohonných hmot a kalendářních vlivů) vzrostly ve čtvrtém čtvrtletí pouze o 0,4 %, zatímco analytici očekávali růst o 0,7 %. Zklamání přinesl také opakující se provozní zisk, který nedosáhl tržních odhadů. Akcie během ranního obchodování v Paříži klesly téměř o 5 %, část ztrát však později umazaly. Za posledních 12 měsíců přesto titul zůstává přibližně o 12 % výše.
Společnost zároveň představila novou strategii, která se zaměřuje na klíčové trhy – Francii, Španělsko a Brazílii. Jde již o třetí strategický plán od nástupu generálního ředitele Alexandra Bomparda před téměř deseti lety. Cílem je zvýšit tvorbu hotovosti a zlepšit ziskovost v prostředí silné konkurence a cenového tlaku.
Carrefour si stanovil ambiciózní cíl dosáhnout do roku 2030 provozní marže 3,5 %. Součástí plánu je také pokračující program snižování nákladů, který má do konce dekády přinést úspory ve výši 1 miliardy eur ročně. Management zároveň cílí na meziroční růst zisku na akcii v horní části jednociferného pásma. Podle analytiků však půjde o náročný úkol, zejména vzhledem ke strukturálně složitému francouzskému trhu.
Společnost také oznámila mimořádnou dividendu 0,21 EUR na akcii, podmíněnou prodejem rumunské divize, vedle běžné dividendy ve výši 0,97 EUR na akcii.
Z investičního pohledu se Carrefour snaží zjednodušit své portfolio a soustředit se na nejvýnosnější regiony. Úspěch nové strategie však bude záviset na schopnosti zvýšit marže v prostředí nízkého růstu a silného konkurenčního tlaku.
Graf CA.FR (D1)
Akcie společnosti Carrefour SA se obchodují kolem úrovně 14,66 EUR a po nedávném růstu vstoupily do fáze korekce. Cena se stáhla z lokálních maxim poblíž 15,50 EUR a aktuálně testuje oblast krátkodobé podpory. Cena akcií se drží nad EMA 50 (14,29 EUR) i nad SMA 100 (13,69 EUR), přičemž oba klouzavé průměry mají rostoucí sklon. RSI se pohybuje na hodnotě 53,8, tedy v neutrálním pásmu s mírně pozitivním nádechem. Z technického pohledu je nyní klíčová oblast kolem 14,30 EUR, kde se nachází EMA 50 a zároveň předchozí konsolidační pásmo. Udržení nad touto hladinou by mohlo otevřít prostor pro opětovný růst směrem k rezistenci na 15,50 EUR. Naopak průraz pod 14,30 EUR by mohl vyvolat hlubší korekci směrem k 13,70 EUR (SMA 100).
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Akcie GRAIL se propadají po výsledcích studie NHS-Galleri: hlavní cíl splněn nebyl
OpenAI údajně chystá AI zařízení: chytrý reproduktor s kamerou, chytré brýle a chytrou lampu
Nvidia útočí na teritorium Intelu a AMD: CPU do datacenter a další krok směrem k Windows notebookům
Tesla a Autopilot: americký soud potvrdil verdikt 243 milionů USD po smrtelné nehodě z roku 2019
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.