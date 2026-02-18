Glencore si v Kongu zajišťuje půdu pro růst: Produkce mědi má vzrůst až na 300 tisíc tun ročně

-
Glencore si v Kongu zajistil dlouhodobý pronájem těžebních pozemků pro důl KCC.
-
Produkce mědi má vzrůst z 190 000 tun až na 300 000 tun ročně.
-
Životnost dolu se prodlouží do poloviny 40. let.
-
Rostoucí ceny mědi a energetická transformace zvyšují strategický význam konžských dolů.
-
Společnost Glencore Plc uzavřela dohodu se státní těžařskou firmou Gécamines v Demokratická republika Kongo, která má zásadně podpořit produkci v dole Kamoto Copper Company (KCC).
Na základě nové dohody získá KCC dlouhodobý pronájem těžebních licencí a pozemků, což umožní rozšíření kapacit pro ukládání odpadní hlušiny a těžebních zbytků. Právě omezená kapacita těchto zařízení dosud brzdila další růst produkce.
Podle vyjádření provozního ředitele Glencore pro Afriku Marka Davise má dohoda „odblokovat plný potenciál KCC“. Díky rozšíření aktivit v těžebním centru Kolwezi by měla roční produkce mědi postupně vzrůst až na 300 000 tun ročně. Zároveň se očekává prodloužení životnosti dolu minimálně do poloviny 40. let tohoto století.
Glencore vlastní v KCC 70% podíl. V loňském roce důl vytěžil přibližně 190 000 tun mědi, což znamená, že dosažení cílové kapacity by představovalo výrazné navýšení produkce o více než 50 %.
Dohoda přichází v době, kdy ceny mědi dosahují historických maxim a těžařské společnosti se snaží posílit své postavení v tomto strategickém kovu. Rostoucí poptávka souvisí především s elektrifikací, rozvojem obnovitelných zdrojů a celkovou energetickou transformací. Měď je klíčová pro výrobu elektromobilů, baterií i přenosových sítí.
Je důležité zmínit, že Gécamines si ponechá práva na případnou těžbu mědi a kobaltu z nově pronajatých pozemků. Nová dohoda tak představuje kompromis oproti původnímu plánu z roku 2019, kdy měla Glencore těžební tituly odkoupit za 250 milionů dolarů – tento obchod však nebyl nikdy dokončen.
Glencore v Kongu zároveň kontroluje i druhý významný měďno-kobaltový důl Mutanda Mining. Investiční společnost Orion CMC, podporovaná americkou státní institucí US International Development Finance Corp., nedávno oznámila předběžnou dohodu o vstupu do menšinových podílů v obou aktivech. To potvrzuje rostoucí geopolitický i investiční význam konžských nalezišť.
Graf GLEN.UK (D1)
Akcie společnosti Glencore Plc se obchodují v blízkosti úrovně 4,97 GBP a pohybují se těsně pod lokální rezistencí kolem 5,16 GBP. Cena se drží nad EMA 50 (4,57 GBP) i nad SMA 100 (4,03 GBP), přičemž oba průměry mají rostoucí sklon. To potvrzuje střednědobé býčí nastavení trhu. EMA 50 aktuálně funguje jako dynamická podpora, zatímco SMA 100 představuje silnější technickou základnu v případě hlubší korekce. Z technického pohledu je klíčové sledovat oblast 5,16 GBP, kde se nachází aktuální rezistence. Její průraz by mohl otevřít prostor k dalšímu posunu směrem k 5,40–5,60 GBP. Naopak při neúspěšném pokusu o průraz lze očekávat návrat k podpoře kolem 4,57 GBP (EMA 50), případně hlouběji k 4,30 GBP, kde se nachází předchozí konsolidační pásmo.
Zdroj: xStation5
