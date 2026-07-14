📊 Čeho očekávají institucionální investoři? Výsledky průzkumu BofA FMS

Nejdůležitější závěry
- Nálada globálních investorů vzrostla na nejvyšší úroveň od února.
- 83 % investorů neočekává, že Fed zvýší úrokové sazby před listopadovými střednědobými volbami v USA.
- Správci fondů snížili výhled ceny ropy na konci roku 2026 na 71 USD za barel z červnových 86 USD.
Shrnutí nejnovějšího průzkumu institucionálních investorů Bank of America Fund Manager Survey (BofA FMS). Je zřejmé, že investoři výrazně počítají s dalším růstem v technologickém sektoru a zároveň nepovažují výraznější zpřísnění měnové politiky před americkými volbami za příliš pravděpodobné.
Nejdůležitější informace z průzkumu
- Nálada globálních investorů vzrostla na nejvyšší úroveň od února. Správci fondů jsou optimističtější ohledně ekonomických vyhlídek, výdajů spojených s umělou inteligencí i možnosti uvolnění politiky Federálního rezervního systému.
- Podíl hotovosti v portfoliích klesl na 3,6 % ze 4,1 % v červnu. Podle metodologie Bank of America tak nízká úroveň aktivuje kontrariánský prodejní signál, neboť může naznačovat přílišný optimismus a omezený prostor pro další zvyšování rizikové expozice.
- Rekordních 54 % respondentů očekává scénář „no landing", tedy udržení hospodářského růstu bez výraznějšího zpomalení. Pouze 2 % dotázaných předpokládají tvrdé přistání globální ekonomiky.
- Správci fondů zvýšili podíl amerických akcií na nejvyšší úroveň nadváhy od prosince 2024. To odráží rostoucí přesvědčení, že americký trh může nadále vést globální akciové burzy.
- Dlouhá pozice v globálních společnostech z oblasti polovodičů byla označena za nejpřeplněnější obchod již třetí měsíc v řadě — uvedlo ji až 82 % investorů. Část správců fondů v červenci svou expozici vůči technologickému sektoru snížila, ale žádný z respondentů nedeklaroval krátkou pozici.
- 61 % dotázaných se domnívá, že hyperscaleři v letošním roce své investiční výdaje neomezí, zatímco jejich snížení očekává 28 %. To podporuje narativ o zachování velmi vysokých výdajů na datová centra, čipy pro AI a cloudovou infrastrukturu.
- Riziko bubliny spojené s umělou inteligencí bylo označeno za největší krajní riziko pro trhy. Obává se ho 45 % respondentů, což ukazuje, že optimismus vůči AI roste ruku v ruce s obavami z valuací a přehřátí pozic.
- 83 % investorů neočekává, že Fed zvýší úrokové sazby před listopadovými střednědobými volbami v USA. To posiluje očekávání uvolněnějšího měnového prostředí pro riziková aktiva.
- Správci fondů snížili výhled ceny ropy na konci roku 2026 na 71 USD za barel z červnových 86 USD. To naznačuje, že trh počítá s nižším cenovým tlakem na energetické suroviny, než tomu bylo ještě před měsícem.
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