Cena mědi roste. Trh sází na ústup geopolitického napětí 🟠

- Měď směřuje k prvnímu týdennímu růstu od začátku konfliktu s Íránem.
- Trh podporují naděje na omezení eskalace na Blízkém východě.
- Silným tématem zůstává i čínská poptávka a pokles zásob mědi.
- Rizikem pro další vývoj je pokračující geopolitická nejistota.
Cena mědi dnes vzrostla a směřuje k prvnímu týdennímu zisku od začátku války s Íránem. Investoři reagují na očekávání, že se Spojeným státům podaří zabránit další eskalaci konfliktu, a tím omezit riziko zpomalení světové ekonomiky.
Nálada na trhu však zůstává křehká. Prezident Donald Trump sice odložil termín pro dohodu s Íránem, zároveň ale není jasné, s kým Washington skutečně vyjednává. Objevily se navíc i zprávy, že Pentagon zvažuje vyslání až 10 000 vojáků na Blízký východ, což drží část obchodníků v opatrném režimu.
Většina průmyslových kovů byla v tomto měsíci pod tlakem, protože konflikt posílil obavy z vyšší inflace a slabšího globálního růstu. Výjimkou je hliník, kterému pomáhá faktické omezení dopravy přes Hormuzský průliv, což zasahuje přibližně 9 % světových dodávek.
Podporu mědi přináší také vývoj v Číně. Zásoby kovu zaznamenaly největší týdenní pokles v letošním roce a nižší ceny po předchozím propadu začaly znovu přitahovat průmyslové odběratele. Na londýnské burze LME měď vzrostla o 0,8 % na 12 244,50 USD za tunu a za celý týden byla výše o 2,6 %. Hliník zůstával poblíž 3 269 USD za tunu a směřoval k týdennímu růstu o 1,7 %, zatímco železná ruda naopak mírně oslabila na 106,35 USD za tunu.
Graf Copper (H1)
Cena mědi se aktuálně pohybuje kolem 12 179 USD, tedy těsně pod EMA 50 na úrovni 12 183 USD a zároveň výrazněji pod SMA 100 na hodnotě 12 248 USD. To naznačuje, že krátkodobý růstový pokus zatím ztrácí sílu a trh zůstává v opatrném až negativním technickém nastavení. Vývoj v posledních hodinách ukazuje, že měď nedokázala udržet růst směrem k delšímu klouzavému průměru a od rezistenční oblasti kolem 12 210 až 12 250 USD se opět stáhla níže. CCI se nachází na hodnotě kolem -44, což potvrzuje ochlazení nákupního momenta, ale zatím neukazuje výrazně přeprodaný stav. Momentum se drží pod neutrální hranicí 100, konkrétně kolem 99,36, což podporuje scénář slabšího trhu.
Z technického pohledu bude nyní důležité sledovat, zda cena udrží support v pásmu kolem 12 030 až 12 060 USD. Pokud by tato oblast nevydržela, trh by mohl znovu zamířit k předchozím minimům v okolí 11 900 USD. Naopak pro zlepšení sentimentu by bylo potřeba vrátit se nad EMA 50 a následně překonat i SMA 100, což by otevřelo prostor pro silnější stabilizaci.
Zdroj: xStation5
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Denní shrnutí: Pátý týden poklesů na Wall Street
Tři trhy, které sledovat příští týden (27.03.2026)
Únik informací z Anthropicu a výprodej kyberbezpečnostních akcií
Unity roste o 10 % 🚨 Revoluce ve společnosti?
