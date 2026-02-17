Cena pšenice klesá: Lepší počasí v USA a globální přebytek tlačí ceny dolů

-
Teplejší a sušší počasí v USA zlepšuje výhled úrody.
Globální přebytek a slabá exportní aktivita vytvářejí tlak na ceny.
Nízká obchodní aktivita zvyšuje krátkodobou volatilitu trhu.
Cena pšenice klesla na nejnižší úroveň za téměř týden, když investoři vyhodnocují zlepšující se výhled nabídky ve Spojených státech. Kontrakty na pšenici s dodáním v květnu na chicagské burze oslabily až o 1,4 % na 5,4075 USD za bušl.
Za poklesem stojí především předpověď suššího a teplejšího počasí v klíčových pěstitelských oblastech USA. Americké klimatické centrum očekává nadprůměrné teploty zejména v částech Texasu a Oklahomy, což zmírňuje obavy z poškození úrody po předchozí vlně mrazů. Zlepšené klimatické podmínky tak posilují očekávání dostatečné nabídky.
Trh navíc ovlivňuje nízká likvidita. Po prodlouženém víkendu se znovu otevřely chicagské trhy, zatímco velká část Asie zůstává uzavřena kvůli oslavám lunárního nového roku. Slabší aktivita obchodníků přispívá k vyšší citlivosti cen na krátkodobé fundamenty.
Medvědí náladu podporuje také globální přebytek pšenice, který nadále vytváří tlak na ceny. Američtí exportéři podle analytiků čekají na konkrétní nákupní objednávky, které by potvrdily obnovení poptávky ze zahraničí. Bez jasných signálů o zvýšeném exportu zůstává trh zranitelný vůči dalším poklesům.
Spolu s pšenicí mírně oslabily i kukuřice a sójové boby, což naznačuje širší tlak napříč trhem se zemědělskými komoditami.
Krátkodobě tak převažuje nabídkový faktor a příznivý výhled počasí, zatímco absence silné exportní poptávky omezuje prostor pro cenový růst.
Graf WHEAT (H1)
Cena pšenice se obchoduje kolem 540 USD a po předchozím růstovém impulsu z úrovně 524 USD přešla do korekční fáze. Po dosažení lokálního maxima na 552,61 USD došlo k postupnému výběru zisků. Aktuálně se trh pohybuje pod úrovní 38,2 % retracementu (541,81 USD) a testuje oblast 50% hladiny na 538,47 USD. Cena zároveň osciluje kolem EMA 50 (541,65 USD), kterou nedokázala udržet, což představuje krátkodobý negativní signál. SMA 100 (535,80 USD) zatím funguje jako nižší dynamická podpora a její případný průraz by mohl otevřít prostor k poklesu směrem k 61,8 % retracementu na 535,14 USD. Pro obnovení růstového trendu by bylo klíčové vrátit se nad 541,80 USD a následně překonat 545,90 USD (23,6 % Fibonacciho retracementu). Bez tohoto scénáře zůstává krátkodobý výhled spíše medvědí, s rizikem návratu k oblasti 530–535 USD.
