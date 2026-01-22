Cena ropy klesá, geopolitická rizika se zmírňují

-
Ropa Brent klesla na 64,17 USD, WTI pod 60 USD, v reakci na zmírnění geopolitického napětí.
-
Zásoby ropy a benzínu v USA prudce vzrostly, což zvyšuje tlak na ceny.
-
Zprávy o možné dohodě mezi Ruskem a Ukrajinou by mohly vést ke zvýšení nabídky na trhu.
-
I přes mírné fundamentální zlepšení (IEA) zůstává trh nadále nasycen.
-
Ceny ropy dnes oslabily, když prezident USA Donald Trump zmírnil svá prohlášení vůči Grónsku a Íránu, čímž se snížila geopolitická riziková přirážka na trzích. Investoři zároveň přehodnocují vývoj nabídky a poptávky, což přispělo k návratu cen pod nedávná maxima.
Brent klesl o 1,07 USD (–1,6 %) na 64,17 USD za barel, zatímco WTI (březnový kontrakt) ztratil 1,02 USD (–1,7 %) a obchoduje se za 59,60 USD. Jde tak o korekci po dvoudenním růstu, který byl tažen výpadkem produkce v Kazachstánu kvůli problémům s rozvodem energie na ropných polích Tengiz a Korolev.
Co ovlivňuje aktuální vývoj:
-
Zmírnění geopolitických napětí: Trump ve středu vyloučil použití síly při jednání o Grónsku a ustoupil od hrozby cel vůči evropským spojencům. Současně uvedl, že nepředpokládá další vojenské kroky vůči Íránu, pokud Teherán neobnoví jaderný program.
-
Potenciální konec války na Ukrajině: Trump uvedl, že je blízko dohodě k ukončení konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou a plánuje setkání s prezidentem Zelenským. Případné zrušení sankcí proti Rusku by mohlo navýšit globální nabídku ropy, a tedy vyvíjet tlak na ceny.
-
Zásoby ropy v USA rostly více, než trh očekával:
-
+3,04 mil. barelů ropy (vs. očekávaných 1,1 mil.)
-
+6,21 mil. barelů benzínu
-
–33 tis. barelů destilátů
Vysoké zásoby přispívají k přetrvávající nadbytku na trhu, což brání růstu cen.
-
-
IEA zvýšila výhled globální poptávky po ropě pro rok 2026, což sice zlepšuje dlouhodobý sentiment, ale krátkodobě trh stále reaguje na přebytek nabídky.
Graf OIL (H1)
Cena ropy se aktuálně pohybuje kolem 64,35 USD za barel, a to těsně nad klouzavými průměry EMA 50 (64,65 USD) a SMA 100 (64,29 USD). Technická situace naznačuje slábnoucí krátkodobé býčí momentum a možný přechod do konsolidace či korekce. Po předchozím růstu se cena v posledních hodinách odrazila od rezistence u 65,4 USD a postupně oslabuje. CCI (Commodity Channel Index) se propadl na –172, což ukazuje na přeprodaný stav, ale zároveň odráží silný intradenní prodejní tlak. Momentum zůstává pozitivní (99,24), avšak jeho pokles z vyšších hodnot signalizuje slábnutí nákupního zájmu. Cena se rovněž pohybuje v těsné blízkosti klouzavých průměrů, které v tuto chvíli ztrácí směr a vykazují tendenci k horizontálnímu průběhu, což podporuje scénář dočasné tržní nerozhodnosti.
Zdroj: xStation5
