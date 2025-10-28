Cena ropy klesá o 1 %, trh sleduje dopady sankcí na Rusko a možné zvýšení produkce OPEC+

-
Cena ropy Brent i WTI klesla o více než 1 % kvůli nejistotě ohledně sankcí a vývoje produkce OPEC+.
Americké sankce vůči ruským ropným společnostem vyvolávají otázky, zda ovlivní globální nabídku.
OPEC+ zvažuje zvýšení produkce již v prosinci, což by mohlo dále snížit cenu ropy.
Investoři sledují i vývoj obchodních vztahů USA a Číny, které mohou ovlivnit poptávku po ropě.
-
-
-
Cena ropy zaznamenala třetí pokles v řadě, když investoři vyhodnocují dopady amerických sankcí vůči ruským ropným gigantům Lukoil a Rosněfť a zároveň sledují možnost, že by OPEC+ mohl opět zvýšit těžbu.
Futures na ropu Brent klesly o 93 centů (1,4 %) na 64,69 USD za barel, zatímco americká WTI ztratila 84 centů (1,4 %) a obchodovala se za 60,47 USD. Tento vývoj přichází po předchozím růstu, kdy ropa minulý týden zaznamenala nejvyšší týdenní zisk od června. Investoři se nyní snaží odhadnout, jak účinné budou americké sankce, které prezident Donald Trump zavedl v rámci svého druhého funkčního období kvůli pokračující válce na Ukrajině. Sankce se zaměřují přímo na klíčové ruské ropné společnosti, což zvýšilo volatilitu na trhu. Podle analytika UBS Giovanniho Staunova trh zůstává rozdělený: někteří účastníci stále počítají s možným dopadem na ruský export, jiní ale již snižují rizikovou přirážku, kterou do cen minulý týden započítali. Dopad sankcí by však mohl být omezený kvůli dostatečné rezervní kapacitě na trhu, uvedl výkonný ředitel Mezinárodní energetické agentury (IEA) Fatih Birol. Napětí přidává i fakt, že Lukoil oznámil záměr prodat svá mezinárodní aktiva, což je zatím nejvýznamnější krok ruské firmy v reakci na západní sankce.
Na druhé straně, indické rafinerie zatím pozastavily nové objednávky ruské ropy, dokud nezískají více informací od vlády a dodavatelů. Tento krok může dočasně omezit odbyt ruské ropy, ale zároveň vytváří tlak na jiné dodavatele.
Důležitým faktorem zůstává i vývoj kolem OPEC+. Podle zdrojů agentury Reuters kartel zvažuje mírné zvýšení produkce v prosinci, a to navzdory tomu, že po dlouhé období výstup omezoval.
Zároveň trh sleduje i možný pokrok v obchodních jednáních mezi USA a Čínou, dvěma největšími světovými spotřebiteli ropy. Očekává se setkání prezidenta Trumpa s čínským protějškem Si Ťin-pchingem tento čtvrtek v Jižní Koreji. Čína podle svého ministra zahraničí Wang Yi doufá, že USA "vyjdou naproti", aby mohlo dojít k zásadnějším diplomatickým jednáním.
OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI se dostala pod tlak a aktuálně se obchoduje kolem 60,53 USD za barel, čímž již třetí den v řadě oslabuje. Z technického pohledu došlo k průrazu pod klouzavé průměry EMA 50 (61,12 USD) a SMA 100 (60,82 USD), což značí změnu krátkodobého trendu směrem dolů. Právě tato zóna nyní funguje jako rezistence, kterou by cena musela překonat, aby opět nastartovala růstový trend. Fibonacciho retracement ukazuje, že cena narazila na první výraznější podporu v podobě 38,2% hladiny na 60,06 USD, kterou zatím udržela. Případný další pokles by mohl vést k testování úrovní 59,28 USD (50 % retracement) a 58,51 USD (61,8 %). Williams %R se drží na úrovni kolem -70, což naznačuje blízkost přeprodané oblasti, ale zatím bez známek obratu. Momentum se nachází v záporné zóně, což potvrzuje slábnoucí kupní tlak. Objem obchodů mírně rostl při posledním poklesu, což podporuje validitu průrazu pod klouzavé průměry.
Zdroj: xStation5
