US OPEN: Čtvrtletní výsledky podporují růst amerických akcií

- Výsledková sezóna potvrzuje silné zdraví firem z indexu S&P 500 – téměř 70 % tržeb a 85 % zisků překonalo odhady, což jsou nejvyšší úrovně za přibližně čtyři roky.
- Nadcházející výsledky technologické sedmičky Mag7 budou klíčové pro udržení rekordních hodnot indexů.
- Rozhodnutí Fedu a očekávání snížení úrokových sazeb vnášejí na trh opatrný optimismus, přesto případné setrvání u restriktivní měnové politiky může zvýšit selektivitu investic.
Čtvrtletní výsledková sezóna potvrzuje silné zdraví amerického akciového trhu
Mezi společnostmi z indexu S&P 500, které již reportovaly výsledky, téměř 70 % překonalo odhady tržeb a až 85 % oznámilo vyšší než očekávaný zisk — úroveň překvapení, která nebyla zaznamenána přibližně čtyři roky. Tyto výsledky ukazují, že firmy efektivně zvládají makroekonomické výzvy, jako jsou rostoucí náklady na suroviny, narušení dodavatelských řetězců a inflační tlaky, a zároveň si udržují růstovou dynamiku v klíčových oblastech svého podnikání.
V nadcházejících dnech se pozornost investorů soustředí na zbývající technologické giganty ze skupiny Mag7 – Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet a Meta. Výsledky těchto společností významně ovlivňují akciové indexy a do velké míry odrážejí kondici technologického a inovačního sektoru. Pozitivní překvapení v tomto segmentu by mohlo podpořit rekordní úrovně indexů S&P 500 a Nasdaq 100, zatímco slabší výsledky mohou zvýšit selektivitu trhu a spustit korekce u společností citlivějších na ekonomický cyklus.
Současně investoři pozorně sledují rozhodnutí Fedu, které je klíčovým faktorem ovlivňujícím tržní sentiment. Současná očekávání zahrnují pravděpodobnost snížení sazeb o přibližně 25 bazických bodů, což přináší opatrný optimismus zejména v technologickém sektoru a u firem závislých na růstovém financování. Na druhou stranu jakýkoliv signál o udržení restriktivní měnové politiky nebo pokračujících inflačních tlacích může vést ke korekci a zvýšené investiční selektivitě.
Stručně řečeno, nadcházející výsledky největších firem včetně Mag7 a rozhodnutí Fedu budou klíčovými faktory, které určí směr vývoje akciového trhu v následujících dnech.
Investoři by měli kombinovat analýzu čtvrtletních výsledků s pozorným sledováním měnové politiky, makroekonomických ukazatelů a technických signálů, aby mohli posoudit, které segmenty trhu mají největší růstový potenciál a kde je naopak na místě vyšší obezřetnost.
US500 (H1 Interval)
Futures na index S&P 500 vykazují jasný a stabilní rostoucí trend, který pokračuje od poloviny října. Cena se pohybuje v dobře definovaném rostoucím kanálu, což signalizuje převahu kupců a trvalý příliv poptávky. Klouzavé průměry EMA 15, 50 a 100 potvrzují sílu trhu, přičemž krátkodobé EMA se drží nad dlouhodobými, což značí trvalost trendu.
RSI na úrovni kolem 71 naznačuje mírně překoupené podmínky, které by mohly vést ke krátkodobé korekci nebo konsolidaci, nicméně celkový trend není ohrožen.
Současná cena poblíž horní hranice kanálu naznačuje možnost dočasné pauzy, ale trh nadále ovládají býci.
Firemní zprávy
-
UnitedHealth (UNH.US) přidává přibližně 0,3 % po zveřejnění silných výsledků za Q3. Tržby vzrostly o 12 % na 113,2 miliardy USD, zisk na akcii činil 2,59 USD (úpraveně 2,92 USD). Firma zvýšila výhled zisku na celý rok 2025 na minimálně 16,25 USD na akcii, mírně nad konsenzem. Přes tlak na náklady efektivně řídí výdaje a investuje do vývoje zdravotnických technologií, což podporuje pozitivní sentiment.
-
SoFi Technologies (SOFI.US) oslabuje o zhruba 2 % navzdory silným výsledkům a rekordnímu přírůstku téměř milionu nových uživatelů. Společnost zvýšila výhled zisku na rok 2025 na 0,37 USD na akcii, nad předchozími odhady, což odráží dynamický růst a rostoucí zájem o digitální finanční služby.
-
Amazon (AMZN.US) roste přibližně o 0,6 % po oznámení plánu propustit zhruba 14 000 zaměstnanců v rámci restrukturalizace, zaměřené na zjednodušení struktury a posílení segmentů jako AWS a AI. Trh vnímá tento krok pozitivně jako zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti.
-
Microsoft (MSFT.US) si připsal více než 3 % po oznámení rozšíření partnerství s OpenAI. Společnost podporuje transformaci OpenAI na organizaci veřejného zájmu a zvyšuje investice, přičemž hodnota firmy dosáhla cca 135 miliard USD. Tento strategický krok zdůrazňuje závazek Microsoftu vůči rozvoji AI, což trh přijal velmi pozitivně.
-
Confluent (CFLT.US) vzrostl o 11 % po zveřejnění výsledků za Q3 2025, které překonaly očekávání trhu. Firma zabývající se streamováním dat v reálném čase vykázala tržby 298,5 milionu USD (+19 % meziročně), nad odhadem 292,5 mil. USD. Upravený zisk na akcii činil 0,13 USD, což je o 33,6 % více, než čekal trh (0,10 USD).
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.