DE40: DAX blízko týdenního maxima 📈Deutsche Börse zaostává, SUSS MicroTec klesá o 23 %

- DAX kolísá poblíž týdenního maxima
- Symrise a SUSS MicroTec oslabují po zveřejnění výsledků
- Akcie Nordex rostou o 19 %
- Akcie Deutsche Börse se drží výrazně pod EMA200, navzdory solidním výsledkům
Nálada na německém akciovém trhu je dnes mírně lepší, podpořená pozitivním sentimentem na Wall Street. Evropské akcie rostou. Německý kancléř Friedrich Merz podpořil iniciativu Panevropské burzy, jejímž cílem je konkurovat americkým a čínským akciovým trhům.
DE40
Futures na DAX (DE40) dnes rostou o téměř 0,3 %, když se vyšplhaly nad hranici 24 400 bodů a respektují klouzavý průměr EMA50 (oranžová linie).
Zdroj: xStation5
SUSS MicroTec (interval D1)
- Deutsche Bank snížila cílovou cenu pro SUSS MicroTec SE z 41 EUR na 36 EUR a ponechala doporučení „držet“, poté co společnost vydala druhé ziskové varování v roce 2025.
- Tržby sice byly solidní — přibližně 118 milionů EUR, tedy o 4–5 % nad očekáváním — ale marže se zhroutily, což odhalilo hlavní slabinu.
- Hrubá marže klesla na 33,1 %, což je hluboko pod očekávaným rozmezím 38–39 %, a EBIT marže spadla na pouhých 10,5 %.
- Podle Deutsche Bank tento prudký pokles odráží méně výhodný produktový mix a náklady na rozjezd nové továrny na Tchaj-wanu, které zatěžují krátkodobou ziskovost.
- Růst tržeb není problém — marže ano.
- Akcie se aktuálně obchodují téměř 30 % pod úrovní EMA200.
Zdroj: xStation5
Deutsche Börse (interval D1)
- Akcie překonaly očekávání, zmírnily obavy ohledně slabých výsledků treasury divize
- Deutsche Börse AG (DB1:GR) oznámila solidní výsledky za Q3 2025, které mírně překonaly odhady analytiků a uklidnily investory obávající se slabých výsledků treasury divize.
- Čisté tržby vzrostly meziročně o 3 %, zatímco tržby bez zahrnutí treasury výsledků stouply o 7 %, což ukazuje na sílu základního podnikání.
- Příjmy z treasury klesly o 19 %, ale pokles byl mírnější, než trh očekával.
- Díky přísné kontrole nákladů, které byly o 2 % nižší, než se předpokládalo, se podařilo zlepšit ziskovost. Výsledkem bylo, že EBITDA překonala konsenzus o 4 % a zisk na akcii o 5 %, což znamená návrat k pozitivnímu vývoji výsledků.
- Deutsche Börse potvrdila výhled na celý rok 2025. Akcie se nyní obchodují za 18,3násobek očekávaného zisku na akcii pro rok 2026 a 12násobek EV/EBITDA.
- Burzovní operátor vykázal silný třetí kvartál, a to i navzdory nízké volatilitě na akciových trzích. Zisk činil 473 milionů EUR, což je meziročně o 6 % více a překonalo konsenzus analytiků.
- Podle nového finančního ředitele Jense Schulteho zisk bez treasury vlivů vzrostl o 7 %, což potvrzuje odolnost firmy i v prostředí cyklického tlaku na obchodní aktivitu.
- Deutsche Börse očekává, že za celý rok 2025 tržby bez treasury vzrostou zhruba o 9 % na 5,2 miliardy EUR a EBITDA dosáhne přibližně 2,7 miliardy EUR, oproti 2,35 miliardy v předchozím roce.
- Stručně řečeno, i při klidnějších trzích Deutsche Börse dokazuje, že umí generovat stabilní růst — pozitivní signál pro dlouhodobé investory.
- Analytik Deutsche Bank potvrdil doporučení „koupit“ s cílovou cenou 291 EUR, a uvedl, že výsledky ukončily negativní trend posledních kvartálů a představují silný základ pro prosincový Capital Markets Day.
Zdroj: xStation5
Symrise (SY1.DE, interval D1)
- Symrise hlásí mírný pokles tržeb, ale potvrzuje ziskové cíle
- Symrise AG, německý výrobce vonných a aromatických látek, oznámil mírný pokles tržeb ve třetím čtvrtletí, což odráží slabší tržní dynamiku v části portfolia. Tržby dosáhly 1,22 miliardy EUR, oproti 1,26 miliardy EUR před rokem, i přesto organické tržby vzrostly o 1,4 %.
- Za prvních devět měsíců letošního roku dosáhla firma tržeb 3,78 miliardy EUR, lehce pod úrovní 3,82 miliardy EUR z loňska, což představuje organický růst o 2,6 %.
- Společnost upravila celoroční výhled, když zúžila prognózu organického růstu na 2,3 %–3,3 % (dříve 3 %–5 %), ale potvrdila cílovou marži EBITDA kolem 21,5 %.
- Při pohledu do budoucna Symrise potvrdila své střednědobé cíle do roku 2028 — organický CAGR 5 %–7 % a marži EBITDA mezi 21 % a 23 %.
- Navzdory krátkodobým výzvám firma zdůrazňuje stabilní ziskovost a disciplinované plnění dlouhodobé růstové strategie.
Zdroj: xStation5
