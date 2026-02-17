Cena ropy mírně klesá

-
Brent oslabil k úrovni 68 USD, trh sleduje jednání USA–Írán a situaci v Hormuzském průlivu.
-
Geopolitická rizika udržují na trhu zvýšenou volatilitu a rizikovou prémii.
-
OPEC+ zvažuje zvýšení těžby od dubna, pokud ceny zůstanou v pásmu 65–70 USD.
-
Případné dohody s Íránem a Ruskem mohou ve druhé polovině roku tlačit ceny ropy níže.
-
Cena ropy Brent v úterním asijském obchodování oslabila, když investoři vyhodnocovali rizika možného narušení dodávek po íránských námořních cvičeních v Hormuzském průlivu. Futures na Brent klesly o 0,86 % na 68,06 USD za barel, přestože v předchozí seanci posílily o více než 1 %. Americká ropa WTI se obchodovala kolem 63,21 USD za barel.
Napětí přichází v době, kdy se v Ženevě konají jednání mezi USA a Íránem o jaderném programu. Prezident Donald Trump uvedl, že se do rozhovorů zapojí „nepřímo“ a věří v možnost dohody s Teheránem. Jednání se účastní také američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner spolu s íránským ministrem zahraničí Abbásem Aráqčím, přičemž prostředníkem je Omán.
Hormuzský průliv jako klíčový faktor
Írán zahájil vojenské cvičení poblíž Hormuzského průlivu, což je strategická námořní tepna, kudy proudí většina ropy ze zemí Perského zálivu do Asie. Touto trasou exportují svou produkci členové kartelu OPEC, včetně Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Kuvajtu a Iráku.
Trh tak do cen započítává tzv. geopolitickou rizikovou prémii, která může udržovat volatilitu i při relativně stabilních fundamentálních datech o nabídce a poptávce. Analytici upozorňují, že další vývoj bude záviset především na diplomatických signálech, nikoli jen na fyzických tocích ropy.
OPEC+ a možné zvýšení produkce
Podle zdrojů z aliance OPEC+ skupina zvažuje obnovení růstu těžby od dubna, aby pokryla očekávanou letní poptávku. Pokud by přetrvávaly výpadky ruských dodávek a cena Brent se držela v pásmu 65–70 USD, kartel by mohl využít své volné kapacity k navýšení produkce.
Zároveň probíhají další diplomatická jednání mezi Ruskem a Ukrajinou, která mohou ovlivnit výhled cen. Podle některých odhadů by případné dohody s Íránem i Ruskem mohly během léta přispět k poklesu ceny Brent směrem k úrovni 60–62 USD za barel.
Co to znamená pro investory?
Ropný trh se aktuálně nachází ve fázi zvýšené citlivosti na geopolitické události. Každá zpráva z diplomatických jednání může vyvolat prudké obousměrné pohyby cen. Krátkodobě tak nelze vyloučit pokračující volatilitu, zatímco střednědobý výhled bude záviset na výsledku vyjednávání i na reakci OPEC+.
Graf OIL (H1)
Cena ropy aktuálně obchoduje kolem úrovně 67,92 USD a po předchozím odrazu od minima na 66,90 USD opět čelí prodejnímu tlaku. Trh se nyní pohybuje pod klíčovou Fibonacciho hladinou 38,2 % (68,35 USD) a zároveň testuje oblast 23,6 % retracementu na 67,80 USD, která funguje jako krátkodobá podpora. Z technického pohledu je patrné, že cena zůstává pod klouzavým průměrem SMA 100 (68,52 USD) i pod EMA 50 (68,14 USD). Tato konfigurace potvrzuje krátkodobě medvědí nastavení trhu. EMA 50 navíc klesá a působí jako dynamická rezistence, což omezuje potenciál výraznějšího růstu.
Pokud by došlo k průrazu pod úroveň 67,80 USD, dalším cílem medvědů může být oblast 66,90 USD, tedy předchozí lokální minimum. Naopak návrat nad 68,35 USD by mohl otevřít prostor k otestování 68,80 USD (50% retracement), kde se nachází také významná rezistence.
Zdroj: xStation5
