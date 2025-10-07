Déšť zmírňuje obavy o brazilskou úrodu, cena kávy Arabica klesá

-
Cena kávy Arabica klesla až o 1,8 % kvůli předpovědi dešťů v Brazílii.
-
Očekávané srážky nad 30 mm mohou podpořit kvetení kávovníků.
-
Předchozí růst cen o 3,4 % byl tažen obavami ze sucha.
-
Trh zůstává citlivý na klimatické zprávy, obdobně jako kakao, které oslabuje kvůli zlepšující se nabídce.
-
Cena kávy Arabica pokračovala druhým dnem v poklesu na burze v New Yorku, když předpovědi dešťů v Brazílii zmírnily obavy z dopadů nedávného sucha na příští sklizeň v největší pěstitelské zemi světa.
Podle meteorologické společnosti Climatempo se očekávají srážky v regionech São Paulo, Alta Mogiana a jižní Minas Gerais, přičemž nejintenzivnější deště mají dorazit ve čtvrtek a pátek. Některé oblasti mohou dostat přes 30 milimetrů srážek, což by mělo výrazně zvlhčit půdu a podpořit kvetení kávovníků – klíčový faktor pro vývoj příští úrody.
I když sucho v posledních týdnech přispělo k růstu cen o 3,4 % v minulém týdnu, aktuální předpovědi snižují rizika výpadků produkce. Podle obchodníků ze společnosti Sucafina zůstávají celkové klimatické podmínky v Brazílii v rámci normálu a napomáhají hlavnímu kvetení.
Na základě této změny sentimentu klesla cena Arabiky dnes až o 1,8 %. Trh však zůstává citlivý na další meteorologické aktualizace.
Pod tlakem jsou i další soft komodity – například kakao, jehož cena oslabuje kvůli zlepšující se nabídce a rostoucím obavám z klesající poptávky.
Graf Coffee (H1)
Cena kávy se aktuálně pohybuje v oblasti kolem 375,40 USD, tedy pod hladinou 38,2 % Fibonacciho retracementu. Současně se cena nachází těsně pod EMA 50 (380,38 USD) a mírně pod SMA 100 (375,79 USD), což naznačuje přechod do neutrální až lehce medvědí fáze. CCI klesl na -115,8, čímž se dostal do pásma přeprodanosti, což může signalizovat možnost krátkodobého odrazu směrem vzhůru. Naopak momentum začalo slábnout, což potvrzuje aktuální útlum nákupní síly.
Z hlediska technické analýzy je klíčové sledovat, zda se cena vrátí nad Fibonacciho úroveň 377,92 USD (38,2 %). Pokud by nedošlo k průrazu pod tuto hodnotu, může následovat pokles k další podpoře na 366,99 USD (23,6 %). Naopak návrat nad EMA 50 by mohl opět obnovit pozitivní momentum a otevřít cestu zpět k rezistenci na 386,76 USD (50 % retracementu).
Zdroj: xStation5
