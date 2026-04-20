Ceny ropy rostou, protože politická rétorika naráží na realitu 📌

- Ropa (OIL) roste o 3,50 % na 90 USD, WTI přidává 4,50 % na 87 USD.
- Za silným růstem cen stojí nové útoky na komerční lodě v Hormuzském průlivu.
- Írán oznámil opětovné uzavření průlivu a varoval lodě před přiblížením.
- Americké síly zadržely loď plující pod íránskou vlajkou, čímž se zvýšilo riziko eskalace.
- Teherán se podle zpráv nemusí zúčastnit dalšího kola jednání s USA v Pákistánu.
- Současné příměří mezi USA a Íránem vyprší ve středu a není jisté, zda bude prodlouženo.
- Provoz přes Hormuzský průliv zůstává výrazně omezený, což dál udržuje tlak na globální dodávky energií.
- SAE zvažují finanční podporu ze strany USA kvůli rizikům pro vývoz ropy a dolarové toky.
Ceny ropy po víkendu znovu rostou, přičemž OIL posiluje o 3,50 % na 90 USD, zatímco WTI přidává 4,50 % na 87 USD. Obavy na trhu se vrátily a zvýšilo se riziko obnovení vážnějších narušení na Blízkém východě. Zpočátku ceny rostly mnohem výrazněji po útocích na komerční plavidla v Hormuzském průlivu, nových íránských hrozbách vůči lodní dopravě a zadržení íránského plavidla americkými silami. Později ceny část denních zisků odevzdaly a stáhly se z intradenních maxim.
Situace na Blízkém východě se po krátkém období optimismu znovu zhoršila. Írán stáhl dřívější signály o znovuotevření průlivu a vinu dává pokračující americké námořní blokádě, zatímco jednání o příměří jsou stále křehčí. Teherán naznačil, že se nemusí zúčastnit dalšího kola jednání v Pákistánu, protože obviňuje USA z nereálných požadavků, a současné dvoutýdenní příměří vyprší ve středu. Nedostatek jasného diplomatického pokroku a rostoucí vojenský tlak vedou investory k tomu, že region stále více vnímají jako trvalý zdroj geopolitického rizika, nikoli jen jako dočasný mediální šok.
Pro trhy už nejde jen o rétoriku, ale o skutečný dopad na toky energií, důvěru v námořní dopravu a finanční stabilitu v oblasti Perského zálivu. Provoz lodí přes Hormuzský průliv zůstává výrazně pod běžnou úrovní, ceny paliv globálně rostou a některé vlády začínají využívat rezervy nebo zavádět úsporná opatření. Objevují se také signály, že státy Perského zálivu se připravují na delší narušení — SAE zvažují opatření finanční podpory a dokonce i možné využití alternativních měn v obchodování s ropou ve stresových scénářích. Zatím úrovně OIL kolem 90 USD a WTI poblíž 87 USD ukazují, že ropný trh zůstává napjatý, i když naděje na vyřešení konfliktu jsou stále významné.
