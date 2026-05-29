🌍 USA a Írán konečně blízko dohody?

- USA a Írán jsou blízko dohody o prodloužení příměří a otevření Hormuzského průlivu
- Prezident Trump však dohodu zatím neodsouhlasil
- Prodloužení příměří by mělo být o 60 dní
USA a Írán jsou blízko předběžné dohody o prodloužení příměří a zrušení omezení pro lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Prezident Trump dohodu ještě oficiálně neschválil, a íránská média upozorňují, že finální text není potvrzen. Přesto jde o největší krok k míru od začátku tříměsíčního konfliktu.
Navrhovaná dohoda by prodloužila klid zbraní o dalších 60 dní a otevřela průliv, kudy proudí zhruba pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu. Zpráva o uvolnění průlivu už vyvolala pokles cen ropy. Součástí dohody je také ukončení americké blokády íránských přístavů a zrušení části sankcí na prodej íránské ropy.
Americký viceprezident JD Vance uvedl, že obě strany jsou velmi blízko podpisu, i když dohoda není stoprocentně jistá. Navzdory jednáním v regionu došlo k dalším střetům. USA sestřelily pět íránských dronů a zasaženy byly pozemní řídicí stanice v íránském městě Bandar Abbás. Islámské revoluční gardy pohrozily odvetou, a do konfliktu byl zapojen i Kuvajt, kde byla odražena balistická střela mířící na americkou základnu.
Washington požaduje demontáž jaderného programu Íránu, Teherán žádá stažení amerických sil, rozmrazení zahraničních aktiv a ukončení izraelských útoků v Libanonu. Do situace se dostal i Omán, kterému Trump pohrozil vojenským zásahem kvůli plánovanému mýtnému za proplutí průlivem, ale americký ministr financí Scott Bessent napětí zmírnil a ománský velvyslanec popřel plány na zavedení poplatků.
Cena ropy se v posledních dnech posunula níže a aktuálně se pohybuje kolem 92,5 USD za barel. Tento pokles odráží obavy z globálního vývoje a geopolitické nejistoty.
Graf OIL (H1)
Zdroj: xStation
