Ceny ropy zůstávají stabilní: Oči trhu míří k víkendovému jednání OPEC+

Ceny ropy zůstaly stabilní, Brent lehce klesl, WTI mírně rostla po technickém výpadku CME.
Trh čeká na víkendové rozhodnutí OPEC+, které pravděpodobně ponechá těžbu beze změny.
Geopolitická nejistota a přetlak nabídky stále působí proti růstovému potenciálu.
Průměrné cenové výhledy pro ropu v roce 2026 byly sníženy, trh počítá s pokračujícím převisem nabídky.
Cena ropy Brent i WTI zůstala v pátek relativně stabilní, přestože trh nadále čelí kombinaci geopolitických napětí a nejistot ohledně budoucí nabídky. Obchodníci bedlivě sledují výsledky nadcházejícího jednání skupiny OPEC+, které se uskuteční v neděli a může naznačit další směřování produkční politiky kartelu.
Lednový kontrakt na Brent (který dnes expiruje) se obchodoval mírně níže, konkrétně na 63,10 USD za barel, což představuje pokles o 0,38 %. Aktivnější únorový kontrakt oslabil na 62,65 USD. Americká ropa WTI se po obnovení obchodování po technickém výpadku CME obchodovala na 58,89 USD, tedy o 0,41 % výše oproti středeční závěrečné ceně. Čtvrteční seance byla v USA zrušena kvůli svátku Díkůvzdání.
Obě hlavní ropné benchmarky se přitom blíží ke čtvrté měsíční ztrátě v řadě, což by znamenalo nejdelší sérii poklesů od roku 2023. Na týdenní bázi si ale připisují zisky přes 1 %, podpořené silnějšími rafinačními maržemi v některých regionech.
Klíčové faktory, které ovlivňují trh:
-
Jednání o míru mezi Ruskem a Ukrajinou působí na trh jako dvojsečný meč: na jedné straně vyvolaly naděje na dohodu prudký pokles cen, na druhé straně zdlouhavý průběh rozhovorů udržuje geopolitické riziko na stole.
-
OPEC+ podle předběžných informací pravděpodobně ponechá produkční kvóty beze změny, ale skupina zároveň jedná o novém mechanismu pro hodnocení maximální kapacity těžby jednotlivých členů.
-
Saúdská Arábie pravděpodobně sníží lednové ceny pro asijské odběratele již druhý měsíc po sobě, což by znamenalo nejnižší cenovou úroveň za posledních pět let. Důvodem je nadbytek dodávek a očekávání přebytku na trhu v roce 2026.
-
Průměrná cena Brentu za rok 2025 dosud činí 68,80 USD, ale očekávání do budoucna klesají – podle průzkumu agentury Reuters analytici nově predikují průměr 62,23 USD v roce 2026, což je méně než říjnová prognóza (63,15 USD).
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI zaznamenala další růst a aktuálně se obchoduje kolem 59,20 USD za barel, čímž pokračuje v odrazu od předchozích minim a potvrzuje krátkodobý býčí trend. Trh úspěšně prorazil nad klouzavé průměry EMA 50 (58,66 USD) a SMA 100 (58,35 USD), které nyní tvoří důležitou technickou podporu. CCI se nachází na úrovni 150,1, což signalizuje překoupený trh, ale zároveň potvrzuje silný nákupní zájem. Momentum (100,8) zůstává pozitivní a podporuje pokračující růstový impuls. Cena během posledních seancí vykázala vyšší minima i maxima, což je typické pro tržní strukturu v rostoucím trendu.
Pokud cena udrží nad úrovní 58,90 USD, může se pokusit o testování psychologické hranice 60 USD, která zároveň představuje další možnou rezistenci. Naopak nejbližší podpora leží na 58,35 USD (SMA 100), jejíž prolomení by mohlo znamenat zpomalení aktuálního růstu.
Zdroj: xStation5
