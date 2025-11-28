US Open: Po dni volna zahajuje Wall Street seanci v zelených číslech

Wall Street dnes vykazuje jasný optimismus, přičemž hlavní indexy během seance rostou. S&P 500 přidává 0,2 %, zatímco Nasdaq posiluje o 0,3 %. Dow Jones si udržuje pozitivní trend, podpořený především technologickým a průmyslovým sektorem.
Dnešní zisky jsou do značné míry podpořeny očekáváním možného snížení úrokových sazeb Fedem v prosinci. Trhy aktuálně přisuzují více než 80% pravděpodobnost, že prosincové zasedání přinese snížení sazeb o 25 bazických bodů, což dále posiluje býčí sentiment a podporuje růst akciového trhu. Pozitivní momentum posiluje také spekulace o potenciálně holubičím nástupci předsedy Fedu, jehož měnová politika by nahrávala udržení podpůrného kurzu, což znamená nižší náklady na financování a pokračující podporu ekonomiky a kapitálových trhů.
Technologický sektor zůstává hlavním příjemcem dnešního tržního optimismu, tažený vysokou pravděpodobností prosincového snížení sazeb. Uvolněnější měnová politika podporuje vyšší ochotu podstupovat riziko, což přirozeně zvyšuje poptávku po technologických akciích.
Jistý prvek nejistoty však přetrvává – klíčová ekonomická data, včetně preferovaného inflačního indexu Fedu PCE, budou zveřejněna až příští týden. Zpoždění způsobené nedávným uzavřením americké vlády znamená, že Fed bude mít na prosincovém zasedání omezené množství dat. Přesto dnešní seance ukazuje, že trh využívá nízké likvidity během svátečního období k tomu, aby ukončil měsíc v pozitivním duchu.
S&P 500 Futures (H1 Interval)
Futures na S&P 500 dnes rostou, když kupci zjevně opět přebírají kontrolu po nedávné korekci, což naznačuje návrat tržního optimismu. Pozitivní zprávy ohledně možného snížení sazeb v prosinci dále podporují poptávkovou stranu, čímž podněcují zvýšenou aktivitu. Růst je rovněž tažen očekáváním, že nižší sazby podpoří hospodářské oživení a firemní tržby, což poskytuje předpoklad pro pokračující růstový moment v nadcházejících seancích.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy:
- Alphabet (GOOGL.US) stáhl svou antimonopolní stížnost v EU proti cloudovým praktikám Microsoftu (MSFT.US), a to týden poté, co regulátoři zahájili vlastní vyšetřování. Google dříve obvinil Microsoft z protikonkurenčního chování, kdy měl omezovat klienty na platformě Azure. Krok přichází poté, co Evropská komise spustila nezávislou revizi cloudových praktik. Vyšetřování EU však pokračuje, čímž zůstává Microsoft pod dohledem regulátorů, zatímco Google se může soustředit na rozvoj vlastních cloudových služeb.
- Nvidia (NVDA.US) oslabuje po zprávách, že čínské technologické firmy včetně Alibaba a ByteDance trénují své AI modely v zahraničních datových centrech, aby obešly americká exportní omezení na čipy. Tyto společnosti využívají datová centra vlastněná nečínskými subjekty, což jim umožňuje pokračující přístup k pokročilým čipům Nvidia navzdory omezením. Situace poukazuje na geopolitické napětí v polovodičovém sektoru a přináší dočasnou nejistotu pro ocenění akcií Nvidie, přestože dlouhodobá poptávka po AI čipech zůstává silná.
- Intel (INTC.US) roste během seance o 4 %, přestože v Tchaj-wanu proběhla razie v domě inženýra Wei-Jen Loa kvůli podezření, že mohl přenést technologie související s národní bezpečností od svého předchozího zaměstnavatele. Lo dříve pracoval ve společnosti Taiwan Semiconductor, poté přešel do Intelu, který nyní zahájil vlastní vyšetřování ohledně možného zneužití obchodního tajemství.
- Oracle (ORCL.US) oslabuje v dnešní seanci o téměř 2 %. Trh zůstává skeptický vůči projekcím společnosti o masivních tržbách a vyjadřuje obavy nad výší jejího zadlužení.
