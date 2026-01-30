Česká ekonomika zrychluje díky silné spotřebě domácností

-
HDP ČR vzrostl v roce 2025 o 2,5 %, oproti 1,3 % v roce 2024.
-
Hlavním tahounem růstu byla spotřeba domácností díky růstu reálných příjmů.
-
Zahraniční obchod přispěl ke konci roku pozitivně, zejména díky oživení v eurozóně.
-
ČNB ponechává sazby na 3,5 %, ale zvažuje možnost jejich snížení při ústupu domácí inflace.
-
HDP ČR vzrostl v roce 2025 o 2,5 %, oproti 1,3 % v roce 2024.
-
Hlavním tahounem růstu byla spotřeba domácností díky růstu reálných příjmů.
-
Zahraniční obchod přispěl ke konci roku pozitivně, zejména díky oživení v eurozóně.
-
ČNB ponechává sazby na 3,5 %, ale zvažuje možnost jejich snížení při ústupu domácí inflace.
Hospodářský růst v České republice v roce 2025 zrychlil, a to především díky rostoucí domácí poptávce. Spotřeba domácností byla hlavním motorem expanze, když Češi začali více utrácet díky růstům reálných mezd a klesající inflaci, která se vrátila blízko inflačnímu cíli České národní banky.
Podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu vzrostl hrubý domácí produkt (HDP) za rok 2025 o 2,5 %, což je téměř dvojnásobné tempo oproti 1,3% růstu v roce 2024. Ve čtvrtém čtvrtletí ekonomika meziročně vzrostla o 2,4 % a mezikvartálně si připsala 0,5 %.
Vedle spotřeby domácností přispěl ke konci roku pozitivně také zahraniční obchod, který dlouho čelil slabší zahraniční poptávce. Nyní však exportéři těží z mírného oživení v eurozóně i ze stabilizace dodavatelských řetězců.
Dynamická spotřeba domácností ale zároveň zvyšuje inflační tlaky, zejména v oblasti služeb a na trhu s nemovitostmi, kde ceny znovu výrazně rostou. To je jedním z důvodů, proč Česká národní banka drží základní úrokovou sazbu stabilně na úrovni 3,5 % od května 2025, ačkoliv se v posledních měsících diskutuje o možném snižování sazeb. Bankovní rada přitom upozorňuje, že prostor pro uvolnění měnové politiky bude záviset na zmírnění domácích cenových tlaků i vývoji globální inflace.
Graf EURCZK (D1)
Měnový pár EUR/CZK se aktuálně obchoduje na úrovni 24,34 CZK za euro, tedy mírně nad hladinou klouzavých průměrů EMA 50 (24,23) a SMA 100 (24,24), které byly v posledních dnech proraženy směrem vzhůru. Tento pohyb může naznačovat možný obrat trendu, který byl po většinu roku 2025 jednoznačně klesající ve prospěch koruny. %R Williams (-11) se nachází v překoupené oblasti, což signalizuje krátkodobě silný tlak na oslabení koruny. Z technického pohledu je důležité sledovat, zda kurz udrží úroveň nad 24,24 CZK, která nyní slouží jako první podpora. V případě dalšího růstu může být cílem oblast 24,55–24,70 CZK, kde se nachází předchozí krátkodobá maxima z podzimu 2025. Naopak návrat pod klouzavé průměry by signalizoval selhání býčího pokusu a návrat do konsolidačního pásma kolem 24,00.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Historický den pro drahé kovy; STŘÍBRO ztrácí 30 %; USD posiluje 💡
Tři trhy, které sledovat příští týden (30. 1. 2026)
Výsledky Lockheed Martin: Vrchol geopolitického napětí i valuací
EURUSD klesá o 0,5 % po zveřejnění údajů o PPI inflaci v USA 🚨
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.