Česká inflace překvapivě padá pod cíl, ČNB čelí nepříjemnému dilematu 🏦

Česká inflace v červnu zpomalila výrazněji, než trh očekával. Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly pouze o 1,5 %, zatímco analytici v průzkumu Bloomberg čekali růst kolem 1,8 %. Výsledek byl zároveň pod prognózou České národní banky, která pro červen počítala s inflací na úrovni 2,1 %.
Data přicházejí krátce poté, co ČNB v červnu zvýšila základní úrokovou sazbu o 25 bazických bodů na 3,75 %. Šlo o první zvýšení sazeb za poslední čtyři roky. Centrální banka tento krok vysvětlovala hlavně domácími inflačními riziky, mezi která patří přetrvávající jádrová inflace, silný růst úvěrů a vysoký růst mezd.
Nová inflační čísla ale situaci komplikují. Hlavní inflace je pod dvouprocentním cílem, což by samo o sobě mluvilo proti dalšímu zpřísňování měnové politiky. Na druhé straně ČNB stále sleduje hlavně hlubší cenové tlaky v ekonomice, zejména ve službách. Právě tam mohou vyšší mzdy a silnější domácí poptávka dál udržovat inflaci nad komfortní úrovní.
Po zveřejnění dat oslabila koruna vůči euru až o 0,3 % a zaostávala za regionálními měnami. Trh tím naznačil, že investoři začínají snižovat pravděpodobnost dalšího zvyšování sazeb. Peněžní trh nyní do konce roku započítává zhruba 15 bazických bodů dodatečného utažení měnové politiky.
Důležité bude páteční zveřejnění jádrové inflace. Ta očišťuje vývoj cen o volatilní položky, jako jsou potraviny a pohonné hmoty, a lépe ukazuje domácí poptávkové tlaky. Pokud jádrová inflace zůstane zvýšená, ČNB může dál argumentovat opatrností. Pokud ale zpomalí i ona, prostor pro další růst sazeb se výrazně zúží.
Graf české inflace a úrokových sazeb
Zdroj: Bloomberg
Česká inflace po prudkém růstu v letech 2022–2023 výrazně zpomalila a nyní se dostala pod inflační cíl ČNB. Oranžová křivka inflace po vrcholu nad 15 % postupně klesala a v roce 2026 se pohybuje už pod hranicí 2 %. Červnový údaj na úrovni 1,5 % potvrzuje, že cenové tlaky v hlavním inflačním ukazateli výrazně polevily.
Černá křivka ukazuje vývoj základní sazby. ČNB po inflačním šoku držela sazby na vysokých úrovních, následně je postupně snižovala a nyní je sazba na 3,75 %. Z grafu je patrné, že sazby zůstávají výrazně nad aktuální inflací, což znamená, že měnová politika je stále relativně restriktivní. Právě tento rozdíl mezi nízkou hlavní inflací a stále vyššími sazbami vytváří pro ČNB složité rozhodování. Pokud bude inflace dál pod cílem, další zvyšování sazeb se bude trhu hůře vysvětlovat. Pokud ale jádrové ceny a mzdy zůstanou silné, centrální banka může snižování či stabilitu sazeb odkládat.
Z pohledu investorů graf naznačuje, že trh může být citlivý hlavně na další inflační data a komentáře ČNB. Slabší inflace obvykle snižuje očekávání vyšších sazeb, což může být negativní pro korunu, ale pozitivní pro aktiva citlivá na nižší výnosy. Naopak silnější jádrová inflace by mohla znovu zvýšit sázky na přísnější politiku centrální banky.
Graf EUR/CZK (H1)
Zdroj: xStation5
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