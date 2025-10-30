Cheniere těží z rostoucí globální poptávky po LNG, zisk meziročně vzrostl

-
Zisk Cheniere Energy vzrostl na 1,05 mld. USD, zejména díky silné globální poptávce po LNG.
-
Tržby ze segmentu LNG vzrostly na 4,30 mld. USD, meziročně o 21 %.
-
Projekt Corpus Christi Stage 3 je hotový z 90,5 %, po dokončení navýší kapacitu o 10 MTPA.
-
Přestože firma nedosáhla na očekávaný zisk EBITDA, akcie v premarketu vzrostly o 1,8 %.
-
Zisk Cheniere Energy vzrostl na 1,05 mld. USD, zejména díky silné globální poptávce po LNG.
-
Tržby ze segmentu LNG vzrostly na 4,30 mld. USD, meziročně o 21 %.
-
Projekt Corpus Christi Stage 3 je hotový z 90,5 %, po dokončení navýší kapacitu o 10 MTPA.
-
Přestože firma nedosáhla na očekávaný zisk EBITDA, akcie v premarketu vzrostly o 1,8 %.
Společnost Cheniere Energy, největší americký vývozce zkapalněného zemního plynu (LNG), oznámila za třetí čtvrtletí meziroční nárůst čistého zisku na 1,05 miliardy USD (4,75 USD na akcii), oproti 893 milionům USD (3,93 USD/akcii) ve stejném období loňského roku. K růstu přispěla především silná poptávka po LNG v Evropě a Asii, díky čemuž vzrostly tržby ze segmentu LNG na 4,30 miliardy USD, oproti 3,55 miliardy USD před rokem.
V reakci na výsledky akcie společnosti posílily v premarketu o 1,8 %.
Spojené státy si upevňují pozici světové jedničky v exportu LNG, přičemž podle údajů americké EIA dosáhnou letos jmenovité kapacity 115 milionů tun ročně (MTPA). Vývoz v září přitom dosáhl rekordních 9,1 milionu metrických tun. Cheniere v samotném třetím čtvrtletí exportovala 163 tankerů LNG, což představuje meziroční nárůst o 3 %.
Významným motorem dalšího růstu je ambiciózní plán společnosti zdvojnásobit produkci na 90 MTPA, a to zejména díky rozšíření vývozních zařízení v lokalitách Sabine Pass a Corpus Christi. Projekt Corpus Christi Stage 3 v jižním Texasu, který má přidat 10 MTPA k současné kapacitě 15 MTPA, byl ke konci září hotový z 90,5 %.
Na druhé straně Cheniere nenaplnila očekávání analytiků, když oznámila upravený zisk EBITDA ve výši 1,61 miliardy USD, zatímco konsenzus trhu (podle LSEG) činil 1,66 miliardy USD. Za tímto rozdílem stojí zejména nižší příspěvek z některých obchodních a portfoliových optimalizačních aktivit.
Graf LNG.US (H1)
Akcie společnosti Cheniere Energy pokračují v klesajícím trendu a aktuálně se obchodují na úrovni 210,87 USD, čímž se dostaly pod důležitou hranici podpory a blíží se k lokálnímu minimu z poloviny října. Cena se nachází hluboko pod klouzavými průměry EMA 50 (218,72 USD) a SMA 100 (222,19 USD), což potvrzuje silné medvědí momentum.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Livestreamy XTB tento týden
UBS poprvé po rozhodnutí o AT1 dluhu prodává nové dluhopisy
Coeur Mining kupuje New Gold za 7 miliard USD, reaguje na rekordní růst cen zlata
Kimberly-Clark kupuje Kenvue za 48,7 miliardy USD, vznikne nový gigant spotřebního zdraví
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.