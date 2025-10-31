Chevron překonal odhady zisku díky rekordní produkci a akvizici Hess

-
Chevron překonal odhady zisku s 1,85 USD/akcii, tažen rekordní produkcí po spojení s Hess.
-
Produkce dosáhla 4,1 milionu boepd, meziročně výrazný nárůst.
-
Refinace táhla zisky vzhůru o 91 % díky lepším maržím a nižším nákladům.
-
Firma očekává pokračující silný cash flow a úspory až 3 miliardy USD ročně, navzdory slabším cenám ropy.
-
Chevron ve třetím čtvrtletí 2025 výrazně překonal očekávání analytiků, když těžil z rekordní produkce ropy a plynu a zvýšených rafinérských marží, přičemž klíčovým impulzem byla i akvizice společnosti Hess v hodnotě 55 miliard USD.
Upravený čistý zisk dosáhl 3,6 miliardy USD, tedy 1,85 USD na akcii, oproti očekávaným 1,68 USD podle konsenzu agentury LSEG. Provozní cash flow (bez pracovního kapitálu) meziročně vzrostl o 20 % na 9,9 miliardy USD, a to zejména díky produkčním růstům v Permian Basin a Mexickém zálivu.
Po spojení s Hessem nyní Chevron těží i z lukrativního naleziště v Guyane, kde působí spolu s Exxon Mobile. Celková produkce nové sloučené společnosti dosáhla 4,1 milionu barelů denně, což je rekord a nárůst oproti 3,4 milionům boepd ve stejném období loňského roku.
Společnost uvedla, že i přes pokles cen ropy očekává silnou tvorbu hotovosti, a to díky větší kapitálové efektivitě a zaměření na aktiva s vysokou marží. Očekávané úspory nákladů ve výši 2–3 miliard USD ročně by měly podpořit stabilní růst volného cash flow.
Na dividendách bylo vyplaceno 3,4 miliardy USD a Chevron rovněž provedl zpětný odkup akcií ve výši 2,6 miliardy USD. Kapitálové výdaje vzrostly meziročně na 4,4 miliardy USD, především kvůli integraci majetku Hess.
Segment upstream (těžba) vykázal zisk 3,3 miliardy USD, což je sice pokles o 28 % kvůli nižším cenám ropy, avšak downstream (rafinace) naopak posílil, když zisk vzrostl o 91 % na 1,1 miliardy USD, podpořen vyššími rafinérskými maržemi a nižšími provozními náklady v USA.
Analytici z RBC Capital Markets výsledky hodnotí pozitivně – všechny hlavní segmenty i regiony překonaly očekávání. Chevron navíc 12. listopadu uspořádá investorský den, kde plánuje aktualizovat své výhledy po dokončení akvizice Hess.
Graf CVX.US (D1)
Akcie Chevron dnes zaznamenaly výrazný růst až na cenu 158,71 USD, což představuje silný býčí impuls a průraz nad technické průměry i předchozí obchodní pásmo. Cena akcií se aktuálně nachází nad EMA 50 (154,63 USD) i SMA 100 (153,40 USD), čímž dochází k potvrzení pozitivního trendu a obnovení kupní síly investorů. Zároveň jsme svědky silné zelené svíčky, která doprovází průraz nad krátkodobou konsolidační zónu. RSI (57,3) potvrzuje rostoucí momentum a je stále daleko od překoupené zóny (70), což poskytuje prostor pro pokračování růstu.
Tento technický vývoj naznačuje, že akcie mají potenciál pokračovat k rezistenční oblasti kolem 160–162 USD, což jsou předchozí maxima ze srpna. V případě korekce by jako klíčové podpory sloužily úrovně EMA 50 a SMA 100, tedy přibližně 154–153 USD.
Zdroj: xStation5
