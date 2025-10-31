Optimismus na Wall Street slábne kvůli klesající pravděpodobnosti prosincového snížení sazeb Fedu

- Wall Street v rozpolcené náladě navzdory solidním výsledkům BigTech
Indexy S&P 500 a Nasdaq 100 dnes opět rostly, podpořeny silnými výsledky Amazonu a Applu. Míra růstu však zatím zůstává mírná – US100 přidal jen 0,06 %. BigTech nadále táhne celý trh, ale pokud dojde k poklesu, mohl by stáhnout hlavní indexy s sebou. Chicago PMI překonal očekávání, zatímco trh nyní oceňuje jen 50% pravděpodobnost snížení sazeb v prosinci, oproti 90 % před zasedáním Fedu a komentáři předsedy Powella.
Amazon: cloudová divize AWS vykázala nejrychlejší růst za poslední tři roky; trhy sází na silnou vánoční sezónu.
Apple: očekává silné prodeje během svátků díky novému iPhonu, ale prodeje v Číně zaostaly za odhady.
Index Magnificent Seven směřuje k sedmému měsíčnímu zisku v řadě, zatímco S&P 500 už od dubna vzrostl o 40 % – jde o jeden z nejrychlejších býčích trendů v historii trhu.
Pozitivní náladu podpořily i zprávy o obchodu – Donald Trump oznámil dohodu s Čínou o přístupu k vzácným zeminám.
Fed brzdí optimismus – centrální banka nenaznačila žádné další snižování sazeb, přičemž několik činitelů je proti dalšímu uvolňování kvůli přetrvávajícím inflačním obavám.
Trh v euforii – opce na S&P 500 naznačují omezený růstový potenciál (cílová hodnota: 7 000 bodů, +19 % YTD).
Valuace rostou – S&P 500 se obchoduje na 23násobku očekávaných zisků (vs. 20leté průměrné P/E 16x); Magnificent Seven na 31násobku.
Bank of America zaujala kontrariánský postoj, podle kterého zlato a čínské akcie mohou být nejlepší ochranou proti přehřátému trhu.
