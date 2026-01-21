Čína splnila závazek nákupu 12 milionů tun americké sóji – další vývoj je však nejistý

-
Čína splnila závazek nákupu 12 milionů tun sóji z USA, hlavní objemy dorazí v 1. čtvrtletí 2026.
-
Nákupy realizovala hlavně státní společnost Sinograin pro doplnění strategických rezerv.
-
Nejde o trvalý posun ve strategii – Čína dál diverzifikuje dodavatele, především směrem k Brazílii.
-
Pro americké farmáře zůstává situace nejistá – hrozí přebytek sklizně bez zajištěného odbytu a nízké ceny.
Čína během posledních tří měsíců nakoupila přibližně 12 milionů tun americké sóji, čímž splnila klíčový obchodní závazek vyplývající z dohody s americkou administrativou. Tento krok přichází po měsících vyčkávání a minimální aktivity na trhu, kdy čínští importéři kvůli clům a geopolitickému napětí nákupy z USA téměř pozastavili.
Informaci potvrdil americký ministr financí Scott Bessent, který uvedl, že čínský vicepremiér He Lifeng oficiálně potvrdil dokončení nákupů. Podle dostupných údajů budou hlavní objemy odeslány během prvního čtvrtletí roku 2026 a značná část zásilek bude směřovat do čínských státních rezerv, které spravuje státní společnost Sinograin.
Politický úspěch, nikoliv změna trendu
Ačkoli dosažení 12milionového cíle může posílit důvěru obchodníků a vývozců v další čínské závazky (například cíl 25 milionů tun ročně do roku 2028), nejde o strukturální změnu v nákupním chování Číny. Země se od počátku obchodní války s USA snaží diverzifikovat své dodavatelské řetězce, posílit potravinovou bezpečnost a omezit závislost na amerických plodinách.
Navzdory splněnému závazku zůstávají celkové známé exportní závazky Číny hluboko pod průměrem – podle posledních dat USDA jsou téměř o 40 % nižší než loni. Čína rovněž přesouvá část budoucích nákupů na brazilský trh, kde se očekává další silná úroda a výhodnější ceny. První nové kontrakty na sóju z Brazílie jsou již domluveny na srpen 2026.
Riziko pro americké farmáře
Nadcházející měsíce tak mohou být pro americké farmáře velmi náročné. Bez stabilního a pokračujícího zájmu z Číny hrozí, že zůstanou se zásobami, které bude obtížné udat, a to při nízkých výkupních cenách a vysokých nákladech na vstupy. Přestože administrativa Donalda Trumpa schválila bailout ve výši 12 miliard USD, farmáři jednoznačně preferují obnovu exportních trhů před jednorázovou finanční podporou.
Jak upozorňuje Ryan Loy z Univerzity v Arkansasu, v okamžiku, kdy Brazílie vstoupí naplno na trh, bude nabízet sóju levněji díky vyšší nabídce. Otázkou tedy zůstává, zda bude Čína ochotna v nákupech ze Spojených států pokračovat i po splnění závazku, nebo zda se americké plodiny opět ocitnou na vedlejší koleji.
Graf SOYBEAN (H1)
Cena sójových bobů se aktuálně obchoduje kolem úrovně 1062,67 USD, tedy těsně pod klíčovou Fibonacciho hladinou 78,6 % (1063,49 USD), která představuje významnou technickou rezistenci. Trh předtím korigoval hluboký pokles ze začátku ledna, kdy cena klesla z oblasti 1070 USD až na 1037,55 USD. Nynější růst byl doprovázen průrazem klesající trendové linie a současně také průrazem nad EMA 50 (1055,73 USD) a SMA 100 (1049,87 USD), což je silný signál obratu trendu. Indikátory rovněž potvrzují rostoucí momentum – CCI dosahuje 155,7, tedy se nachází hluboko v pásmu překoupenosti, zatímco Momentum je nad hladinou 100, což značí pokračující býčí sílu. Z hlediska technické analýzy bude rozhodující, zda se ceně podaří překonat úroveň 78,6 % retracementu a uzavřít nad 1063,49 USD. Pokud ano, otevře se prostor pro další růst k úrovni 1070,56 USD (100% Fibonacci). V opačném případě může dojít k mírné korekci zpět k hladinám 1057,95 USD (61,8 %) nebo 1054 USD (50 % retracement), které nyní slouží jako podpory.
Zdroj: xStation5
