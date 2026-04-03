Čína těží z krize v Hormuzu 💴

- Zprávy o platbách v jüanech podpořily růst čínských platebních akcií.
- Hormuz se stává nejen energetickým, ale i měnovým tématem.
- Pro Čínu jde o další krok k větší internacionalizaci jüanu.
- Investoři nyní sledují hlavně firmy spojené s přeshraničními platbami.
Akcie čínských společností zaměřených na přeshraniční platby výrazně posílily poté, co se objevily informace, že poplatky za průjezd Hormuzským průlivem lze hradit také v jüanech. Silnou reakci zaznamenala například společnost CNPC Capital, jejíž akcie během obchodování vzrostly až o 10 %. Růst si připsaly i firmy Lakala Payment a Forms Syntron.
Pro trh je tato zpráva důležitá hlavně proto, že ukazuje konkrétní využití jüanu v mezinárodním obchodě. Čína dlouhodobě usiluje o větší roli své měny v globálních transakcích a právě využití v oblasti klíčové pro světové dodávky energií může být vnímáno jako významný posun.
Podle dostupných informací Írán vybírá za průjezd Hormuzem poplatky, které se u velkých tankerů mohou pohybovat kolem 2 milionů USD. Skutečnost, že platba může proběhnout v čínské měně, zvýšila zájem investorů o společnosti napojené na finanční infrastrukturu, platební služby a širší téma internacionalizace jüanu.
Z investičního pohledu jde o další signál, že geopolitické napětí může posilovat význam Číny v oblasti platebního styku i energetického financování. Pokud by se podobný model rozšířil, mohl by jüan získat silnější postavení v obchodě se surovinami a podpořit i vybrané čínské finanční tituly.
Graf USDCNH (D1)
Měnový pár USDCNH se obchoduje poblíž úrovně 6,8825 a nadále se drží pod oběma klouzavými průměry, tedy pod EMA 50 na hodnotě 6,9078 i pod SMA 100 na úrovni 6,9449. To potvrzuje, že hlavní trend zůstává i přes krátkodobé výkyvy stále medvědí a dolar vůči offshore jüanu zatím nenašel sílu k výraznějšímu obratu. Po prudším poklesu z předchozích měsíců se kurz v posledních dnech snaží stabilizovat v bočním pásmu těsně nad oblastí 6,86. Trh tak zatím spíše konsoliduje, ale nedokázal se vrátit nad nejbližší technickou rezistenci v podobě EMA 50. Dokud se cena bude držet pod touto hranicí, zůstává pravděpodobnější pokračování slabšího vývoje dolaru.
Z technického pohledu bude důležité sledovat, zda se pár udrží nad podporou kolem 6,86. Její proražení by mohlo otevřít prostor k dalšímu poklesu. Naopak návrat nad 6,91 by byl prvním signálem zlepšení krátkodobého sentimentu, i když pro potvrzení silnějšího obratu by bylo potřeba dostat se i nad 6,94.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.