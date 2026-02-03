Čínská poptávka znovu roztáčí trh s mědí

-
Měď posílila o 2 % po předchozím výrazném poklesu z rekordních hodnot.
-
Čínští výrobci se vrací na trh a podporují růst díky doplňování zásob před svátky.
-
Spekulativní zájem trvá, ale signály přebytku nabídky a kontango struktura mohou limitovat další růst.
-
Rostoucí napětí ohledně cel v USA brzdí přesun kovů na tamní trh.
-
Cena mědi na světových trzích zaznamenala výrazné oživení po dvoudenním propadu o 11 %, který následoval po dosažení historického maxima. Na Londýnské burze kovů (LME) se měď obchodovala až za 13 148,50 USD za tunu, což znamenalo denní růst o 2 %, než se ustálila kolem 13 051 USD. Obdobně posílila i na Šanghajské burze Futures, kde přidala 2,7 %.
Hlavní hybnou silou aktuálního růstu je nákupní aktivita z Číny, největšího světového spotřebitele mědi. Po několikatýdenní přestávce se tamní výrobci a zpracovatelé vracejí na trh, aby doplnili zásoby před začátkem oslav Lunárního nového roku. Podle analytika Li Xuezhiho z Chaos Ternary Futures se čínské firmy často aktivují při korekci přes 10 %, což se aktuálně naplnilo. Zároveň upozorňuje, že měď má stále silné fundamentální základy, které přitahují investory ke strategii „buy the dip“.
Růst ceny mědi je součástí širšího lednového komoditního rally, kdy došlo k masivnímu přílivu kapitálu do kovů a energií. Tento trend byl podpořen nejistotou ohledně vývoje amerického dolaru a přesunem investorů od měn a státních dluhopisů ke komoditám. Měď od začátku roku vzrostla o více než 40 %, čímž si vysloužila pozornost spekulativních i institucionálních hráčů.
Na druhou stranu se objevují signály zpomalující dynamiky růstu. Trh se nachází v tzv. contangu, kdy jsou spotové ceny nižší než ceny tří měsíčních kontraktů, což indikuje dostatečnou nabídku v krátkodobém horizontu. Také zmizely výrazné cenové prémie mezi americkou burzou Comex a LME, které v minulých týdnech motivovaly k přepravě kovu do USA.
Vedle mědi dnes posílily i další průmyslové kovy. Cín vzrostl o 3,5 %, zatímco hliník přidal 0,3 %, což naznačuje obecné uklidnění výprodejů, které minulý týden zasáhly celý sektor včetně zlata a stříbra.
Graf COPPER (H1)
Cena mědi se po prudkém výprodeji stabilizovala a aktuálně se obchoduje kolem 13 259 USD za tunu. Krátkodobě se trh drží nad klouzavými průměry EMA 50 (13 174 USD) a SMA 100 (13 145 USD), což naznačuje mírně pozitivní technické nastavení. CCI dosahuje hodnoty 96,7, což značí vstup do překoupeného pásma. Podobně momentum osciluje kolem hodnoty 99,7, což reflektuje zrychlující se růstový impuls, avšak bez extrémního přehřátí trhu. Vývoj objemových svíček v posledních hodinách ukazuje na pokles obchodní aktivity, což naznačuje váhavost investorů po prudkém pohybu vzhůru. Trh nyní zřejmě vyčkává na další impulsy, které by potvrdily nebo vyvrátily býčí nastavení. Celkově graf ukazuje, že měď se po korekci snaží stabilizovat nad důležitými technickými úrovněmi, ale další růst vyžaduje potvrzení objemem a průraz nad předchozí maxima.
Zdroj: xStation5
