Circle překonal očekávání díky růstu USDC, tržby vzrostly o 76 %

Zisk na akcii 36 centů překonal očekávání (22 centů).
Tržby a rezervní výnosy vzrostly o 76 % na 739,8 mil. USD.
Oběh USDC dosáhl 73,7 miliardy USD, více než dvojnásobek oproti loňsku.
Akcie klesly kvůli zvýšení odhadovaných nákladů, firma ale pokračuje v investicích a diverzifikaci příjmů.
Společnost Circle, vydavatel stablecoinu USDC, překvapila trh pozitivními výsledky za třetí čtvrtletí 2025. Firma oznámila zisk 36 centů na akcii, čímž výrazně překonala odhady analytiků, které činily 22 centů, podle dat agentury LSEG.
Hlavním tahounem výsledků byl prudký nárůst oběhu USDC, který meziročně vzrůstl na 73,7 miliardy USD — více než dvojnásobek oproti minulému roku. Circle těží z rezervních výnosů, které plynou z investování fiat prostředků, jimiž je USDC krytý (zejména v podobě amerických státních dluhopisů nebo hotovosti).
Celkové tržby a rezervní výnosy dosáhly za čtvrtletí končící 30. září hodnoty 739,8 milionu USD, což je nárůst o 76 % meziročně a nad odhady trhu (700,5 milionu USD).
Navzdory silným výsledkům však akcie před otevřením trhu klesly o 3 %. Důvodem bylo oznámení, že firma zvyšuje výhled provozních nákladů na celý rok do pásma 495–510 milionů USD, a to kvůli vyšším investicím do rozvoje platformy a rostoucím daňovým povinnostem. Firma se rovněž připravuje na budoucí snížení úrokových sazeb, které může negativně ovlivnit výnosy z rezerv.
Součástí dlouhodobé strategie diverzifikace příjmů je také projekt Arc – nová veřejná blockchainová síť zaměřená na platby pomocí stablecoinů, která má podpořit mezinárodní vypořádání, platby obchodníkům i decentralizované finance (DeFi).
K růstu celého sektoru přispívá i regulatorní posun. Letos vešel v platnost tzv. Genius Act, který v rámci administrativy Donalda Trumpa stanovil právní rámec pro stablecoiny kryté dolarem, čímž podpořil bezpečnost digitálních plateb a ambici USA stát se lídrem v oblasti kryptoměn.
Graf CRCL.US (D1)
Akcie společnosti Circle i přes pozitivní výsledky za třetí čtvrtletí nadále vykazují slábnoucí technické nastavení. Aktuálně se akcie obchodují na úrovni 98,01 USD, což představuje dlouhodobý sestupný trend od vrcholu v červenci 2025. RSI se pohybuje na hodnotě 36,6, tedy těsně nad přeprodanou oblastí, což může signalizovat slábnoucí prodejní tlak, ale zatím bez známek obratu.
Zdroj: xStation5
