Čistý zisk JP Morgan klesl o 7 % kvůli slabým výsledkům investičního bankovnictví

JPMorgan Chase odstartoval výsledkovou sezónu smíšenými signály, přičemž akcie v předobchodní fázi zůstaly beze změny (aktuálně kolem 325 USD). Banka zakončila rekordní rok 2025 nejvyššími ročními tržbami v historii ve výši 182 miliard USD, i když čtvrtletní zisk byl zasažen strategickým převzetím portfolia Apple Card.
Akcie JPM klesly k úrovni 38,2 % Fibonacciho retracementu, zatížené opatrností před zveřejněním výsledků a nedávnými komentáři Donalda Trumpa o stropu na kreditní sazby. Pokles prorazil klíčovou podporu kolem 330 USD, která odpovídala 30dennímu exponenciálnímu klouzavému průměru (EMA30). Tento průraz naznačuje, že rychlý návrat k nedávným maximům je nepravděpodobný, a otevírá prostor pro hlubší korekci směrem k 100dennímu klouzavému průměru (EMA100).
Zdroj: xStation5
Opatrnost navzdory pozitivním číslům
Banka za čtvrté čtvrtletí oznámila čistý zisk 13 miliard USD, což je meziroční pokles o 7 %. Po očištění o rezervu 2,2 miliardy USD na akvizici Apple Card činil zisk na akcii (EPS) 5,23 USD, což výrazně překonalo očekávání Wall Street (4,85 USD). (Celkový EPS: 4,63 USD)
Generální ředitel Jamie Dimon uvedl, že ekonomika je „odolná“, ale varoval před „vleklou inflací“ a geopolitickými riziky.
Akcie zpočátku vzrostly o 1 % díky silnému výhledu na rok 2026 – banka očekává čistý úrokový výnos 95 miliard USD. Přesto však celkové zklamání z EPS a výkon tažený hlavně prémiovými klienty vyvolaly opatrnost investorů, a to i přes Dimonův optimismus ohledně vývoje americké ekonomiky. V předobchodní fázi tak akcie klesly o cca 0,15–0,2 %.
Hlavní výsledky:
-
Čistý zisk: 13,03 miliardy USD (−7 % y/y)
-
Zisk na akcii (EPS): 4,63 USD (−4 % y/y)
-
Pozn.: očištěný EPS činil 5,23 USD
-
-
Upravené tržby: 46,77 miliardy USD vs. odhad 46,35 miliardy USD (překonání)
-
Čistý úrokový výnos: 25,11 miliardy USD (+7 % y/y) vs. odhad 24,99 miliardy USD (překonání)
Obchodování a investiční bankovnictví:
-
Obchody s akciemi: 2,86 miliardy USD (+40 % y/y) vs. odhad 2,7 miliardy USD (překonání)
-
FICC (dluhopisy a komodity): 5,38 miliardy USD (+7,5 % y/y) vs. odhad 5,27 miliardy USD (překonání)
-
Tržby z investičního bankovnictví: 2,55 miliardy USD (−1,9 % y/y) vs. odhad 2,65 miliardy USD (nesplnění)
-
Pozn.: Výnosy z emisí akcií a dluhopisů nedosáhly očekávání, emisní aktivity u akcií klesly o 16 % y/y
-
Úvěry a rozvaha:
-
Rezervy na úvěrové ztráty: 4,66 miliardy USD (včetně rezerv na Apple Card) vs. odhad 4,68 miliardy USD
-
Odepsané úvěry (Net Charge-Offs): 2,51 miliardy USD vs. odhad 2,56 miliardy USD (lepší než očekávání)
-
Aktiva ve správě: 4,79 bilionu USD vs. odhad 4,73 bilionu USD
