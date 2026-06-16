Co znamená zvýšení sazeb Bank of Japan pro jen?

Bank of Japan dnes zvýšila úrokové sazby na nejvyšší úroveň za 31 let. Zvýšení o 25 bazických bodů znamená, že referenční sazba vzrostla na 1 %. Rozhodnutí bylo široce očekávané, a investoři se proto soustředili na informace týkající se kvantitativního zpřísňování a na tiskovou konferenci po zasedání. Kvůli hospitalizaci guvernéra Uedy dnes vystoupil viceguvernér Uchida, známý svým přímým stylem komunikace.
Obrázek 1: Úrokové sazby a výnosy dluhopisů v Japonsku (1994–2026)
Zdroj: XTB Research, 16.06.2026
Uchida zdůraznil inflační rizika a přímo uvedl, že kvůli zvýšeným inflačním očekáváním existuje riziko, že jádrový ukazatel znovu překročí cíl banky. Oznámil také, že banka bude pokračovat ve zvyšování sazeb. To však nestačilo investorům, kteří hledali jasné signály naznačující další zvýšení sazeb už ve 3. čtvrtletí.
Důležité je také to, že rozhodnutí nebylo jednomyslné. Stojí však za zmínku, že jediný člen, který hlasoval proti zvýšení sazeb – Toichiro Asada – byl do výboru jmenován premiérkou Takaichi, která je hlasitou zastánkyní uvolněnější měnové politiky.
Získali jsme také informace o zastavení snižování nákupů domácích státních dluhopisů na úrovni 2 bilionů JPY měsíčně, tedy přibližně 12,5 miliardy USD. K tomu však dojde se zpožděním – konec programu je naplánován na duben 2027. To představuje holubičí protiváhu k ostatním krokům banky.
Celý balíček nabídnutý BoJ lze považovat za relativně vyvážený, i když pravděpodobně nedostatečný k tomu, aby zabránil dalšímu oslabování jenu. Kurz USDJPY znovu roste a přibližuje se k maximu z července 2024 na úrovni 161,95. Pokud se mu podaří tuto hranici prorazit, dostane se na úrovně nevídané více než 40 let. Lze očekávat, že se tomu BoJ pokusí bránit, i když její předchozí intervenční pokusy nebyly příliš úspěšné.
Více o Forexu:
- Forex a trh s úrokovými sazbami
- Forexový broker: Jak začít cestu na měnových trzích
- Obchodování Forexu – Jak investovat do Forex CFD?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Investování do měn
- Forexový broker: Jak začít cestu na měnových trzích
- Forex a trh s úrokovými sazbami
US OPEN: SpaceX vytlačuje Amazon z první pětky. Wall Street čeká na debut Warshe
Nasdaq poblíž rekordního maxima 🔼 Tvoří se dvojitý vrchol?
EU ustoupila tlaku USA, obchodní válka se zatím odkládá 🤝
Ropa klesá o 3 % 📉 Spadne cena pod 80 USD?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.