Colgate upraví obaly zubních past kvůli obavám texaského prokurátora z obsahu fluoridu

Společnost Colgate-Palmolive oznámila, že od 1. listopadu změní obaly a marketingové materiály svých zubních past, aby reagovala na obavy generálního prokurátora Texasu Kena Paxtona ohledně bezpečnosti fluoridu u dětí.
Nové balení pro značky Colgate, Tom's of Maine a Hello bude zobrazovat "hráškově velké" množství pasty určené pro děti do šesti let, v souladu s doporučeními na etiketách. Cílem je zabránit rodičům v používání nadměrného množství pasty u malých dětí, což může vést k překročení bezpečného příjmu fluoridu.
Podle Paxtona se změny nejprve projeví v online prezentacích a následně i na fyzických obalech v obchodech. Tento krok přichází po vyšetřování, které Paxton v květnu zahájil proti Colgate i Procter & Gamble (výrobce značky Crest), kvůli podezření na klamavou marketingovou praxi týkající se fluoridu. Vyšetřování P&G zatím pokračuje.
Paxton krok Colgate označil za úspěch v rámci iniciativy "Make America Healthy Again", která je spojená s osobou ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho Jr. Tato iniciativa si klade za cíl snížit expozici Američanů potenciálně škodlivým látkám, ale kritici varují, že může vést k omezování osvědčených veřejnozdravotních opatření.
Fluorid je podle Americké stomatologické asociace prospěšný pro prevenci zubního kazu, nicméně studie zveřejněná v lednu v časopise JAMA Pediatrics spojila vyšší expozici fluoridu u dětí s nižším IQ. Tyto výsledky vyvolaly další veřejnou debatu o bezpečnosti fluoridace.
Colgate ani P&G se k záležitosti zatím nevyjádřily. Paxton mezitím pokračuje v budování své politické platformy, protože plánuje v roce 2026 kandidovat do amerického Senátu proti stávajícímu republikánskému senátorovi Johnu Cornynovi.
Graf CL.US (D1)
Akcie společnosti Colgate-Palmolive se aktuálně obchodují na úrovni 82,13 USD, což znamená pokračující tlak na pokles. Cena se nachází pod oběma klouzavými průměry – EMA 50 (85,69 USD) i SMA 100 (88,33 USD). RSI osciluje kolem hodnoty 39,3, což značí slabé momentum a převažující prodejní náladu, přičemž indikátor se blíží úrovni přeprodanosti.
Zdroj: xStation5
