📈 Colt zveřejnil výsledky a výrazně zvýšil ziskovost

- Colt zveřejnil silné výsledky za Q1 2026
- Výnosy dosáhly 7,3 miliardy Kč, meziročně o 32,7 % více
- Růst podpořily tradiční segmenty i nový segment energetických materiálů
Colt zveřejnil výsledky za první kvartál roku 2026, které ukázaly silný růst výnosů i ziskovosti. Firma dosáhla za první tři měsíce roku výnosů 7,3 miliardy Kč, což představuje meziroční růst o 32,7 %. Růst byl kombinací organického výkonu tradičních segmentů a zapojení nového segmentu energetických materiálů, který vznikl po akvizici společností Synthesia Nitrocellulose a Synthesia Power.
Ziskovost rostla ještě rychleji než výnosy. Upravená EBITDA dosáhla 2,1 miliardy Kč, meziročně o 72,1 % více. Upravený čistý zisk po zdanění vzrostl o 73,9 % na 950,6 milionu Kč. Podle firmy šlo o historicky nejlepší první kvartál z pohledu výnosů i ziskovosti.
Hlavní segmenty
Colt CZ nově reportuje výsledky ve třech hlavních segmentech: palné zbraně, munice a energetické materiály.
Segment palných zbraní zahrnuje vývoj, výrobu, montáž a prodej střelných zbraní. Patří sem také taktické příslušenství a optická montážní řešení. Produkty míří jak k ozbrojeným složkám, tak na komerční trh, tedy pro osobní obranu, lov nebo sportovní střelbu. V prvním kvartálu tento segment dosáhl výnosů 3,5 miliardy Kč. Počet prodaných zbraní sice meziročně klesl o 22 % na 122 787 kusů, ale výnosy vzrostly díky příznivějšímu prodejnímu mixu a novým kontraktům u ozbrojených složek.
Segment munice zahrnuje hlavně vývoj, výrobu a prodej malorážného střeliva, tedy například nábojů do pistolí a pušek pro ozbrojené složky, sportovní střelbu a lov. Součástí portfolia jsou také brokové náboje, granáty, další vojenský materiál a muniční stroje včetně jejich vývoje. Do tohoto segmentu spadají mimo jiné výnosy společností Sellier & Bellot a swissAA. Segment munice dosáhl výnosů 2,3 miliardy Kč. Ty meziročně klesly o 14,2 %, zejména kvůli nižším prodejům v rámci české muniční iniciativy a negativnímu vývoji měnových kurzů. Ziskovost ale zůstala velmi silná, marže upravené EBITDA dosáhla 33,6 %.
Segment energetických materiálů je novější část skupiny. Zahrnuje výrobu a prodej energetické nitrocelulózy, která se používá hlavně pro výrobu střelných prachů a výmetných náloží pro munici. Patří sem také průmyslová nitrocelulóza, oxycelulóza pro zdravotnické použití, vybrané chemické produkty a dodávky energií pro průmyslový areál v Semtíně a Rybitví. Tento segment dosáhl výnosů 1,5 miliardy Kč a byl nejziskovější částí skupiny, když jeho marže upravené EBITDA dosáhla 52,5 %.
Regionálně táhla Evropa, Kanada a Česko
Z geografického pohledu se nejvíce dařilo Evropě mimo ČR, kde výnosy vzrostly o 76,6 % na 3,2 miliardy Kč. Výrazný růst zaznamenala také Kanada, kde výnosy vyskočily o 349,2 % na 906,7 milionu Kč díky novému kontraktu na dodávky pušek kanadské armádě. V Česku výnosy vzrostly o 96,7 % na 1 miliardu Kč, hlavně díky konsolidaci nového segmentu energetických materiálů.
Naopak ve Spojených státech výnosy klesly o 31,2 % na 1,7 miliardy Kč. Firma to vysvětluje sezónností zakázek u ozbrojených složek, pouze mírným oživením komerčního trhu a také poklesem výnosů v segmentu munice kvůli americkým clům a přesunu části dodávek na evropské trhy.
Graf CZG.CZ (H1)
Zdroj: xStation05
