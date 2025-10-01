Conagra překonala odhady tržeb díky silné poptávce po trvanlivých potravinách

Společnost Conagra Brands (CAG) překonala očekávání Wall Street za první fiskální čtvrtletí, když dosáhla tržeb ve výši 2,63 miliardy USD, čímž mírně překonala konsenzus analytiků (2,62 mld. USD). Akcie společnosti na výsledky reagovaly růstem o 3 % v premarketu.
Tahounem výsledků byla odolná poptávka po trvanlivých potravinách, zejména po populárních značkách jako Slim Jim a Act II popcorn, které zůstávají atraktivní pro spotřebitele hledající jednoduchá a cenově dostupná řešení v domácí kuchyni. Trend vaření doma kvůli rostoucím životním nákladům nadále podporuje prodeje balených potravin.
Conagra navíc potvrdila svůj celoroční výhled, což trh vnímal pozitivně, zejména v době zvýšené nejistoty. Společnost se však potýká s několika výzvami – inflační tlaky způsobené cly, celková makroekonomická nejistota a konkurence ze strany levnějších privátních značek mohou dále ovlivňovat růst v následujících obdobích.
Navzdory těmto rizikům ukazují výsledky na stabilní pozici Conagry v sektoru balených potravin a schopnost přizpůsobit se náročnému prostředí díky síle svých značek a zaměření na produkty s dlouhou trvanlivostí.
Graf CAG.US (D1)
Aktuální cena se nachází kolem 18,27 USD, což je výrazně pod hladinami klouzavých průměrů – EMA 50 (19,18 USD) a SMA 100 (20,26 USD). Tyto průměry mají setrvale klesající sklon, což potvrzuje přetrvávající negativní sentiment investorů. RSI se nachází na hodnotě 42,3, tedy stále pod neutrální hranicí 50, ale bez známek přeprodanosti. To naznačuje mírné zlepšení v krátkodobém sentimentu, avšak bez jasného nákupního signálu
Zdroj: xStation5
