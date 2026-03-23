Crypto news 🚩 Bitcoin znovu klesá. Zasáhne růst ropy i kryptoměny?

Kryptoměny oslabují, přičemž BTC v pondělí klesá na 68 tisíc USD v prostředí slabého sentimentu na globálních akciových trzích, silnějšího amerického dolaru a růstu výnosů amerických státních dluhopisů. Pozornost investorů se přesouvá k energetickým trhům a krizi v Hormuzském průlivu. Zároveň se vyšší náklady na těžbu BTC mohou promítnout do zvýšeného prodejního tlaku ze strany takzvaných těžařů.
- Rostoucí rizika inflace tlačí výnosy výše a v krátkodobém horizontu spouštějí tržní mechanismy zajištění proti možnému návratu jestřábí politiky centrálních bank – riziková aktiva ztrácejí půdu pod nohama.
- Ropa se obchoduje poblíž 110 USD za barel a podle vyjádření Donalda Trumpa má Írán přibližně 14 hodin na to, aby plně znovu otevřel Hormuzský průliv – jinak může být cílem kritická infrastruktura země.
- Teherán se tomu zatím jasně staví proti a pohrozil odvetnými útoky na kritickou infrastrukturu v celém regionu, včetně systémů zásobování vodou, které jsou pro okolní arabský svět klíčové.
- Podle zdrojů včetně Jerusalem Post se pozemní operace v Íránu jeví jako nezbytná a v první fázi by mohla být zaměřena na jaderná zařízení v Isfahánu a Natanzu, stejně jako na ostrov Chárk, který je klíčový pro íránský vývoz ropy.
Korelace Bitcoinu s indexem S&P 500 na víceletých minimech
Korelace mezi BTC a S&P 500 klesla na nejnižší úroveň od roku 2020. Důležité však je, že Bitcoin začal oslabovat ještě předtím, než odstartovala korekce na akciovém trhu. V takovém scénáři mohou být bez návratu BTC do růstového trendu odrazy akciových indexů spíše příležitostí k výběru zisků než signálem obratu trendu.
Zdroj: CryptoQuant
Bitcoin se blíží úrovním akumulace?
On-chain valuace BTC naznačuje, že se ceny přibližují k atraktivním úrovním, které byly k vidění během předchozích medvědích trhů v letech 2020 a 2022. Na druhou stranu současná krize způsobená růstem cen ropy představuje pro BTC nový faktor a zatím zůstává nejisté, jak budou trhy reagovat ve střednědobém horizontu nebo zda bude situace rychle vyřešena. Zdá se, že v případě další vlny výprodejů by se pokles mohl zpomalit kolem úrovně 45 000 USD.
Zdroj: CryptoQuant, TradingView
Grafy Bitcoinu a Etherea (D1)
Bitcoin od svého lokálního maxima oslabil o 10 % a znovu se obchoduje poblíž 68 000 USD – tedy přibližně uprostřed mezi 60 000 USD (lokální minimum) a 75 000 USD (lokální maximum). Pokud by se zopakoval scénář z medvědího trhu v roce 2022, mohli bychom se dočkat další silné a možná i závěrečné sestupné vlny, která by mohla stlačit cenu směrem k přibližně 45 000 USD.
Zdroj: xStation5
V případě Etherea by nejnovější (třetí) impulz mohl vést k výprodeji směrem k úrovni kolem 1 200 USD. To by znamenalo retest minim z roku 2022. Průraz nad EMA200 (kolem 2 900 USD) by mohl trend otočit zpět do býčího nastavení.
Zdroj: xStation5
