Crypto news: medvědí impuls na Bitcoinu? 🚨 ETF se vracejí do BTC

Bitcoin na začátku nového obchodního týdne oslabil z téměř 78 000 USD na necelých 75 000 USD, protože napětí mezi USA a Íránem zesílilo a Teherán zopakoval, že Hormuzský průliv zůstává fakticky uzavřený. Zároveň však výrazně zrychlily přítoky do Bitcoin ETF, přičemž minulý týden přinesl nejsilnější signál obnovené institucionální poptávky od poloviny ledna. Pokud ale budou geopolitická rizika dál narůstat, nelze u této skupiny investorů vyloučit určitou míru výběru zisků.
Podle dat SoSoValue zaznamenaly americké spotové Bitcoin ETF více než 996 milionů USD čistých týdenních přítoků, což představuje nejlepší výsledek od týdne končícího 16. ledna. Důležité je, že nejde o jednorázový výkyv. Jde už o třetí týden v řadě s pozitivními toky, přičemž celkové přítoky za toto období přesáhly 1,8 miliardy USD. To znamená jasný obrat oproti slabému prvnímu čtvrtletí, kdy trh s krypto ETF čelil výrazným odtokům a poklesu hodnoty aktiv. Současný obraz je znatelně lepší, i když zatím stále nedosahuje plného návratu tržní euforie. Přesnější je mluvit o opatrném, ale viditelném návratu kapitálu.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Bitcoin ETF znovu nabírají momentum
Rozsah posledních přítoků naznačuje, že instituce znovu navyšují svou expozici vůči BTC. Týdenní přítoky blížící se 1 miliardě USD nejen představují nejsilnější výsledek od poloviny ledna, ale také potvrzují, že zlepšující se sentiment není omezen jen na jednu obchodní seanci nebo krátkodobý cenový impuls.
Při širším pohledu dosáhly celkové přítoky napříč pěti hlavními kategoriemi spotových krypto ETF přibližně 1,37 miliardy USD, což představuje mezitýdenní nárůst o téměř 40 %. To naznačuje, že kapitál se nevrací jen do Bitcoinu, ale i do širšího prostoru digitálních aktiv.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
BlackRock zůstává dominantním hráčem, ale na síle získávají i nové produkty
BlackRock si nadále drží dominantní pozici. Jeho fond IBIT přilákal během týdne přítoky ve výši 906 milionů USD, čímž potvrdil své vedoucí postavení v segmentu spotových Bitcoin ETF. Zároveň nově spuštěný fond MSBT od Morgan Stanley zaznamenal během svého prvního plného obchodního týdne po debutu 8. dubna přítoky ve výši 71 milionů USD.
Jde o důležitý posun, protože ukazuje, že poptávka už není soustředěna pouze do nejzavedenějších produktů, ale postupně se rozšiřuje i do novějších instrumentů.
Oživení se navíc netýká jen Bitcoinu. Ethereum ETF zaznamenaly nejsilnější týden od poloviny ledna, když přilákaly přítoky ve výši 275,8 milionu USD. Kromě toho se kapitál začal vracet i do vybraných produktů navázaných na altcoiny, což ukazuje na postupný růst ochoty investorů podstupovat riziko.
- Ethereum ETF: 275,8 mil. USD
- XRP ETF: 55,39 mil. USD
- Solana ETF: 35,17 mil. USD
- Chainlink ETF: 5,30 mil. USD
Za zmínku stojí, že Solana otočila po třech po sobě jdoucích týdnech odtoků, zatímco Chainlink ETF dosud nezaznamenaly ani jeden týden čistých odtoků. Pokud se podíváme na nejoblíbenější burzovně obchodované fondy, je zcela zřejmé, že zájem o Bitcoin ETF IBIT zůstává stále velmi silný.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Oživení po slabém prvním čtvrtletí
Současné oživení působí výrazněji, když ho zasadíme do kontextu nedávné slabosti trhu. Po vrcholu v polovině ledna aktiva v Bitcoin ETF prudce klesla — z přibližně 128 miliard USD na 83,4 miliardy USD ke konci února, což znamená pokles téměř o 35 %. Aktiva v Ethereum ETF klesla ve stejném období ještě výrazněji a ztratila přibližně 46 %.
Nyní se však trend začíná obracet. Nejnovější vlna přítoků vrátila celková čistá aktiva v Bitcoin ETF zpět nad hranici 100 miliard USD, což je symbolická, ale důležitá úroveň. Naznačuje to, že trh se nejen stabilizoval, ale po předchozích ztrátách také začíná znovu budovat růst.
Geopolitika zůstává klíčovým hybatelem
Nedávné oživení není taženo jen technickými nebo čistě tržními faktory. Část obnovené poptávky pravděpodobně souvisí s očekáváním možného zmírnění napětí mezi USA a Íránem. Lepší sentiment kolem geopolitických rizik povzbudil část institucionálních investorů ke zvýšení dlouhé expozice přes Bitcoin ETF.
Situace však zůstává křehká. Vedle známek možného diplomatického posunu se objevily i zprávy o zadržení íránského plavidla ze strany USA a o pokračujícím napětí kolem Hormuzského průlivu, což ukazuje na riziko nové eskalace. Přestože se sentiment zlepšil, zatím neexistuje jasné potvrzení, že geopolitické riziko skutečně ustupuje. Samotný Bitcoin navíc od svých nedávných lokálních maxim oslabil téměř o 3 000 USD.
Bitcoin drží pozice, ale opatrnost zůstává. Přijde Fed?
Navzdory smíšeným signálům zůstává cenový vývoj Bitcoinu relativně stabilní. V jednom z tržních momentů se BTC krátce dostal nad 77 000 USD, čímž podpořil širší risk-on sentiment, včetně růstu akcií. Zároveň se ale ceny v krátkém horizontu držely blíže 75 000 USD, což naznačuje, že trh zatím není připraven plně přijmout trvalejší býčí trend.
To odráží přechodnou fázi: kapitál se vrací, ale opatrně. Toky se zlepšují, investoři však zůstávají velmi citliví na makroekonomický i geopolitický vývoj.
Ve střednědobém horizontu nemusí být klíčovým faktorem geopolitika, ale měnová politika USA. Sílicí názor na trhu říká, že trvalejší zrychlení přítoků do krypto ETF si vyžádá další snižování sazeb ze strany Fedu. Právě to, více než samotný geopolitický vývoj, může nakonec rozhodnout o tom, zda se současné oživení promění v dlouhodobější růstový trend.
Trh zatím těží ze zlepšeného sentimentu, ale bez jasného posunu v prostředí úrokových sazeb může být prostor pro další růst omezený. Pro investory to znamená, že ačkoli jsou data o tocích stále příznivější, základ pro trvalejší rally zatím ještě není plně vytvořen.
Institucionální poptávka se vrací, ale selektivně
Současný stav trhu s Bitcoinem je zjevně silnější než na konci prvního čtvrtletí. Vidíme už třetí týden v řadě pozitivní přítoky do ETF, celková aktiva se vracejí nad 100 miliard USD a zároveň se obnovuje aktivita také u Etherea a vybraných altcoinů. Jde o důležité signály, na které trh čekal.
Zároveň ale toto oživení neprobíhá ve vakuu. Investoři dál čelí geopolitické nejistotě, otázkám kolem politiky Fedu a riziku, že se lepší sentiment může rychle otočit, pokud se podmínky zhorší.
Závěr je poměrně jasný: instituce opět navyšují expozici vůči Bitcoinu, ale činí tak selektivně a opatrně. Nejnovější data jsou jednoznačně pozitivní, ale právě následující týdny ukážou, zda přítoky do ETF vstoupily do nové, trvalejší fáze, nebo zda jde jen o odraz po hluboké korekci.
Technický výhled pro Bitcoin (D1)
Z technického pohledu vykazuje cenový vývoj Bitcoinu od podzimu 2025 výrazné podobnosti mezi předchozím a současným klesajícím impulsem. Tentokrát se ceně podařilo prorazit nad 38,2% Fibonacciho retracement, víkend ale přinesl obnovený tlak na pokles a BTC se vrátil zpět k oblasti 75 000 USD. Pokud by se z aktuálních úrovní rozvinul nový medvědí impuls, nelze vyloučit pokles pod 60 000 USD. Na opačné straně zůstává klíčová rezistence v pásmu 77 000 až 78 000 USD. Trvalejší průraz nad tuto zónu by otevřel cestu směrem k 83 000 až 84 000 USD, kde se 61,8% Fibonacciho retracement protíná s EMA 200.
Zdroj: xStation5
Při pohledu na současný pokles lze vidět i podobnosti se třemi hlavními klesajícími impulsy z medvědího trhu v letech 2021–2022. Pokud by se historie měla alespoň částečně opakovat, trh by mohl z aktuálních úrovní čelit ještě jedné silné závěrečné výprodejové vlně.
Zdroj: xStation5
