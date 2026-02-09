Crypto zprávy: Bitcoin klesá pod 70 000 USD 📉 Spadne trh s kryptoměnami znovu?

Kryptoměny v pátek prudce ožily po rekordních výprodejích, které stlačily Bitcoin až k 60 000 USD a vyvolaly rekordní vlnu likvidací long pozic napříč altcoinovým trhem. Během víkendu byla volatilita utlumená po silné rally a v pondělí sledujeme, jak Bitcoin znovu klesá pod 70 000 USD. Ethereum se snaží udržet nad hranicí 2 000 USD.
- Příliv kapitálu do ETF fondů zůstává velmi omezený, zatímco aktivita na trhu s OPCEmi naznačuje zájem o zajištění a potenciální omezení silného růstu cen.
- V pátek zaznamenaly BTC ETF čisté přílivy přes 350 mil. USD, zatímco Ethereum vykázalo čistý odliv přes 20 mil. USD. Historicky v medvědích trzích Ethereum zaostávalo za Bitcoinem, a zdá se, že největší kryptoměna opět přitahuje největší zájem při nákupech „propadu.“
- Michael Saylor ze společnosti Strategy (MSTR.US) znovu využil sociální sítě, aby vyslal trhu signál, že jakýkoli čas je vhodný pro nákup BTC. Trh ale přistupuje ke strategické expozici společnosti opatrně – firma drží přibližně 700 000 BTC a aktuálně sedí na průměrné ztrátě okolo 10 % z této pozice.
- Pozornost trhu se soustředí také na burzu Bithumb v Jižní Koreji, kde 6. února došlo kvůli chybě k převodu 620 000 BTC uživatelům, ačkoli burza držela pouze 175 BTC v rezervách. Problém byl opraven a téměř 100 % prostředků bylo navráceno, přesto zůstávají otázky ohledně mechanismu, který tento scénář umožnil.
Graf Bitcoin a Ethereum (D1)
Cena Bitcoinu je přibližně 43 % pod říjnovým vrcholem a na denním grafu – i přes páteční oživení – stále obchoduje s RSI blízko přeprodaných úrovní.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Toky amerických ETF fondů BTC a ETH
Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
V roce 2028 dosáhne splatný dluh společnosti Strategy přibližně 1 miliardy USD a v roce 2029 vzroste na zhruba 3 miliardy USD. Teoreticky má firma v současnosti dostatek hotovosti na pokrytí závazků v roce 2028 a přibližně 30 % částky splatné v roce 2029 – nicméně i při výrazném snížení ročních provozních nákladů by to mohlo zásadně oslabit její likviditu.
V roce 2030 bude třeba splatit dalších 2,8 miliardy USD a do roku 2032 ještě 800 milionů USD. Tyto částky se nezdají být extrémní – za předpokladu, že se na trh vrátí býčí trend na Bitcoinu.
Zdroj: XTB Research, Strategy.com, Bloomberg Finance L.P.
