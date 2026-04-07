Čtvrtletní výsledky společnosti Samsung poháněné umělou inteligencí lámou rekordy

Společnost Samsung Electronics očekává, že 1. čtvrtletí 2026 bude jedním z nejvýraznějších v historii firmy. Zisky i tržby mají prudce vzrůst díky mimořádně silné poptávce po pamětech využívaných v umělé inteligenci a infrastruktuře datových center. Jako jeden z předních dodavatelů pamětí pro trénování AI modelů a budování datových center firma plně těží z boomu kolem AI, který by se podle odhadů měl promítnout do rekordních výsledků.
Klíčové odhadované finanční výsledky za 1. čtvrtletí 2026
- Provozní zisk by měl dosáhnout přibližně 57,2 bilionu wonů, tedy zhruba 38 miliard USD, což představuje více než osminásobný růst oproti 1. čtvrtletí 2025, kdy činil 6,69 bilionu wonů.
- Tržby se odhadují na přibližně 133 bilionů wonů, což znamená růst zhruba o 70 % a zároveň první překonání hranice 100 bilionů wonů v jednom čtvrtletí v historii společnosti.
- Segment pamětí, včetně DRAM, NAND a HBM, by měl tvořit přibližně 40 % tržeb.
Hlavním motorem těchto mimořádně silných odhadovaných výsledků je poptávka po vysokopropustné paměti, zejména HBM, která se používá v akcelerátorech od společností NVIDIA, AMD a dalších hráčů pohánějících infrastrukturu AI. Budování datových center a AI modelů vyžaduje obrovské množství paměťových zdrojů, což vytváří omezení na straně nabídky a tlačí ceny čipů vzhůru. Odhady naznačují, že ceny pamětí pro datová centra budou pravděpodobně dál růst. Samsung tak efektivně promítl boom AI do své bilance a paměti se staly hlavním zdrojem jeho zisků.
Reakce trhu na tyto odhady byla okamžitá. Akcie v první hodině obchodování rostly a udržely si silné momentum. Čtvrtletní výhled Samsungu výrazně překonal analytický konsenzus, což se na trhu označuje jako „super surprise“.
Z pohledu trhu odhadované výsledky jasně ukazují, že Samsung je jedním z hlavních příjemců globálního boomu v oblasti AI. Jeho paměti DRAM a HBM pro datová centra a systémy AI tvoří základ růstu zisků. Investoři by si ale zároveň měli uvědomovat rizika spojená s napětím v regionech důležitých pro dodavatelský řetězec, možnost další eskalace konfliktu v Perském zálivu a pokračující patovou situaci kolem blokády Hormuzského průlivu.
Samsung Electronics tak nejen upevňuje svou pozici paměťového giganta, ale odhadované výsledky také ukazují, že firma má být jedním z klíčových příjemců globální vlny kolem AI. Silná poptávka po pamětech DRAM a HBM využívaných v datových centrech a při trénování AI modelů by měla podporovat rekordní tržby i zisky také v dalších čtvrtletích. Společnost tak zůstává atraktivním hráčem na asijském trhu s expozicí vůči infrastruktuře datových center a růstu technologií AI, nabízí solidní finanční fundamenty, ale zároveň zůstává vystavena cyklickým a geopolitickým rizikům.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
