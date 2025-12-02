D-Wave vstupuje do státního sektoru. Akcie rostou!

Akcie D-Wave Quantum Inc. rostou o 3 % během dnešní seance po oznámení vzniku nové obchodní jednotky zaměřené na rozšíření využití kvantových technologií ve vládním sektoru USA. Jednotka se zaměří na vývoj řešení pro federální oblast, včetně tvorby aplikací, vývoje produktů splňujících požadavky státní správy a marketingových aktivit podporujících zavádění kvantových systémů.
Společnost nedávno instalovala svůj kvantový počítač Advantage2 ve firmě Davidson Technologies. Tento systém slouží k řešení klíčových vládních úkolů a zpracování citlivých aplikací, čímž D-Wave získává možnost testovat a škálovat své technologie ve federálním prostředí. Davidson Technologies poskytuje služby americkému ministerstvu obrany i komerčním klientům z leteckého sektoru, což rozšiřuje okruh potenciálních využití kvantových počítačů.
Vznik nové jednotky je reakcí na rostoucí poptávku ze strany amerického obranného sektoru po kvantových technologiích, které mohou podpořit logistiku, dopravu, strategické analýzy a další klíčové úkoly národní bezpečnosti. Situace připomíná 50. a 60. léta 20. století, kdy prvními zákazníky polovodičových firem byly právě vládní agentury a armáda USA. Tyto rané kontrakty tehdy urychlily technologický vývoj a komercializaci nových produktů, což vytváří historický precedent, že vládní podpora může být motorem růstu v inovativních sektorech.
D-Wave hlásí rostoucí tržby a stabilní marže, což ukazuje na zdravé podnikatelské základy. Federální jednotka by mohla střednědobě zvýšit potenciál výnosů, pokud se zájem o kvantové technologie promění v konkrétní zakázky. Přestože zavádění takových řešení vyžaduje dlouhé prodejní cykly a provozní výzvy, nová jednotka výrazně zvyšuje potenciál společnosti v oblasti národní bezpečnosti a umožňuje praktické nasazení systému Advantage2.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Trh vyčkává, v centru pozornosti inflace a FED
Dollar General – Dvouciferný růst po výsledcích
Průmyslové REITy – Opravdu bezpečné aktivum?
Další den u Meta – pokuty, AI a kapitálové výdaje
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.