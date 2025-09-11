DE40: Opatrný optimismus ve stínu ECB

Otevírání akciových trhů v západní Evropě dnes probíhá v atmosféře zvýšené opatrnosti. Indexy jako UK100 a FRA40 dnes vykazují mírné růsty, zatímco německý DE40 zůstává téměř beze změny. Takto zdrženlivá reakce investorů naznačuje soustředění trhu na nadcházející rozhodnutí a makroekonomická data.
DE40, hlavní index frankfurtské burzy, zahájil dnešní seanci klidným tónem, což odráží očekávání investorů ohledně klíčových makroekonomických událostí. Kotace zůstávají stabilní a volatilita je omezená – trh se zdá být v „pauze před rozhodnutími“. Účastníci trhu se primárně soustředí na komunikaci Evropské centrální banky a zveřejnění inflačních dat, která mohou v nadcházejících hodinách a dnech poskytnout jasnější směr.
Makroekonomická data:
Na začátku seance jsou pohyby poměrně malé. Trhy v Evropě zadržují dech a čekají na sérii mimořádně důležitých údajů a rozhodnutí. Dnes mezi ně patří:
-
Rozhodnutí Evropské centrální banky o úrokových sazbách – trh neočekává žádnou změnu politiky.
-
V USA bude zveřejněna inflace CPI a počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti – klíčové faktory pro další směřování ekonomiky a trhů.
Rozhodnutí ECB je zásadní, protože určuje směr nákladů na peníze v eurozóně. Jakákoli změna, nebo dokonce tón komunikace, přímo ovlivňuje valuace aktiv a výhled růstu. Trh očekává, že ECB dnes nepřistoupí ke změnám a zachová stávající měnovou politiku. Investoři předpokládají, že sazby zůstanou beze změny a jakékoli náznaky budoucích kroků se objeví pouze v komunikaci a prohlášení Christine Lagarde. Klíčovým tedy nebude samotné zasedání, ale jeho interpretace – trh bude analyzovat tón vyjádření centrální banky.
Na druhou stranu mají data z USA výrazný dopad i na evropské trhy, neboť formují globální očekávání ohledně politiky Fedu a tím i tok kapitálu. Silnější než očekávaná inflace nebo čísla z trhu práce mohou vést Fed k tomu, aby zachoval restriktivní přístup, což obvykle posiluje dolar a oslabuje euro. Pro evropské firmy to znamená zároveň ztížené financování a tlak na valuace akcií.
Naopak slabší data z USA mohou podpořit sentiment na starém kontinentu, protože zvyšují šance na rychlejší snížení sazeb za oceánem. Takový scénář zlepšuje globální chuť k riziku, podporuje příliv kapitálu na akciové trhy a může znamenat pozitivní impuls i pro evropské indexy, včetně DAXu.
DE40 (D1)
Zdroj: Xstation
DAX se nadále nachází ve fázi korekce a konsoliduje v oblasti klíčové podpory, kde se překrývá poptávková zóna s úrovní 38,2 % FIBO. Obrana této oblasti by mohla otevřít prostor pro odraz a otestování klouzavých průměrů a vyšších rezistenčních zón, zatímco prolomení pod tuto úroveň zvyšuje riziko prohloubení poklesu směrem k úrovním 50 % a 61,8 % FIBO – nebo v krajním případě až k testu EMA200.
Firemní zprávy:
-
Avio (AVIO.IT) – Podle Bloombergu hledá italský výrobce nosných raket investory k financování expanze infrastruktury a výzkumu. Plány výrazně zvyšují zadlužení společnosti, což zklamalo investory. Akcie padají o více než 10 % při otevření.
-
Buzzi (BZU.IT), Heidelberg (HEI.DE) – Dodavatelé cementu obdrželi pozitivní doporučení od JP Morgan, která předpovídá nadprůměrné výsledky pro evropský sektor. Akcie rostou o 8 %, resp. 3 %.
-
Adecco (ADEN.CH) – Agentura Jefferies zvýšila doporučení pro Adecco a cílovou cenu z 18,5 CHF na 24 CHF. Akcie rostou o více než 1 %.
-
Airbus (AIR.FR) – Generální ředitel oznámil, že i přes zpoždění budou objednávky dodány včas. Akcie rostou o 2 %.
