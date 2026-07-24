DE40 posiluje 🔼

Index DAX zahájil páteční seanci v kladném teritoriu, především díky výraznému růstu akcií společnosti SAP. Zlepšení nálady kolem největší německé technologické společnosti zastínilo obavy z nejnovějších amerických cel a hlavní německý index se posunul směrem k hranici 25 000 bodů.
- Akcie SAP rostou téměř o 7 % po zveřejnění výsledků za druhé čtvrtletí. Investoři pozitivně reagovali na silný růst cloudového byznysu společnosti, který zůstává jejím hlavním motorem růstu. Vzhledem k vysoké váze SAP v indexu DAX pomohl tento růst vykompenzovat tlak spojený s nejnovějšími americkými obchodními opatřeními.
- Spojené státy zavedly cla ve výši 10 % a 12,5 % na dovoz od 60 obchodních partnerů, včetně Evropské unie. Opatření vstoupila v platnost v pátek ráno německého času a časově se shodovala s ukončením dočasné globální celní sazby ve výši 10 %.
- Reakce trhů na nová cla byla poměrně mírná, protože ve srovnání s předchozím celním rámcem nepředstavují dodatečnou zátěž.
- Mezi dnešní výraznější poražené patří Volkswagen. Navzdory silné poptávce po menších elektromobilech automobilka varovala investory před slabšími tržbami, což poslalo její akcie dolů téměř o 2,5 %.
- Volkswagen se tak řadí mezi nejslabší tituly v indexu DAX, přičemž investoři se zaměřují na zhoršující se výhled prodejů společnosti. V indexu SDAX mezitím přitahuje pozornost společnost Atoss Software, jejíž akcie rostou téměř o 7 % po oznámení silného růstu tržeb a zisku za první polovinu roku.
- Německý kompozitní index PMI vzrostl na 51,2 bodu, výrazně nad očekáváním 49,7 bodu a oproti 49,5 bodu v předchozím měsíci. PMI ve službách zůstal na úrovni 49,6 bodu, čímž překonal očekávání 49,0 bodu a zlepšil se z předchozích 48,6 bodu. PMI ve výrobě vzrostl na 52,2 bodu, nad očekávání 50,5 bodu i předchozí hodnotu 50,3 bodu.
Graf DE40 (interval D1)
Futures kontrakt na DAX aktuálně testuje spodní hranici svého rostoucího cenového kanálu. Návrat nad 25 100 bodů, kde se nachází 50periodní EMA (oranžová linie), by mohl signalizovat obnovení růstového momenta.
Klíčový support se nachází kolem 24 500 bodů. Proražení pod tuto úroveň by mohlo otevřít prostor pro pokles směrem k 23 800 bodům, kde v minulosti docházelo k cenovým reakcím. Tuto oblast vyznačují dlouhé spodní knoty svíček vytvořené v dubnu a květnu letošního roku.
Zdroj: xStation5
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