DE40 ztrácí 2,6 % 📉 Evropské akcie jsou pod tlakem

Evropské akciové trhy reagovaly panikou na prudký růst cen ropy, přičemž ropa se po 15% skoku obchoduje poblíž 107 USD za barel. Německý futures kontrakt na DAX (DE40) patří mezi největší poražené v Evropě, protože region zůstává silně závislý na dovozu ropy a plynu z Blízkého východu. Vzhledem k vysokému zastoupení chemických a průmyslových společností na německém akciovém trhu se zdá být obzvlášť zranitelný vůči dlouhodobě negativním dopadům vyšších cen energií.
Německo je také výrazně závislé na dalších surovinách přepravovaných přes Hormuzský průliv. DAX se aktuálně obchoduje přibližně 1 000 bodů pod svým 200denním EMA (červená linie) a od nedávných maxim ztratil zhruba 12 %. Na denním časovém rámci ukazuje RSI na přeprodané podmínky na úrovni 26. Zároveň se objevují první známky opatrného návratu kupců a dnešní denní svíčka vytvořila velmi dlouhý knot. Index dokázal udržet pokles poblíž úrovně 23 670.
DE40 (D1)
Zdroj: xStation5
