Krypto zprávy: Bitcoin roste navzdory výprodeji na globálních trzích během růstu cen ropy 📈

Kryptoměny znovu ukazují, že po nedávných poklesech, které „zlikvidovaly“ významné množství pozic na derivátových trzích, zůstává jejich korelace s tradičním akciovým trhem omezená. To přirozeně snižuje krátkodobou volatilitu v reakci na dění na Wall Street, ale automaticky to neznamená, že jsou kryptoměny příjemcem globálního režimu risk-off.
- Bitcoin dnes roste směrem k úrovni 68 000 USD, zatímco Ethereum přidává 2,5 %, a to navzdory prudkému více než 16% růstu cen ropy a pokračujícímu výprodeji na Wall Street. Ještě před několika měsíci by mnoho účastníků trhu pravděpodobně považovalo takový scénář za nepravděpodobný. Ani silná rally amerického dolaru a vyšší výnosy dluhopisů zatím nevyvolaly sestupný impuls.
- Zdá se, že poptávka zůstává dostatečně silná na to, aby na současných úrovních absorbovala nabídku. Ve střednědobém horizontu zůstává klíčová rezistenční zóna kolem 74 000–75 000 USD, což odpovídá 38,2% Fibonacciho retracementu poklesu od poloviny ledna a 23,6% Fibonacciho retracementu poklesu, který začal v říjnu 2025.
- Na spodní straně nachází Bitcoin aktuálně support v pásmu 60 000–63 000 USD. Cenové reakce v této oblasti už několikrát ukázaly, že zde zůstává poptávka relativně silná. Další výrazný pohyb pod 63 000 USD by však mohl otevřít prostor pro další silnou vlnu výprodejů.
Bitcoin (D1)
Zdroj: xStation5
