OIL: Ceny rostou na 120 USD za barel; Izrael bombarduje íránská ropná zařízení 📌

O víkendu konflikt mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem prudce eskaloval. Obě strany rozšířily vojenské operace také na energetickou infrastrukturu a cíle napříč regionem. Izraelské síly provedly letecké údery na několik íránských ropných zařízení poblíž Teheránu, přičemž zasáhly nejméně čtyři sklady paliv a jedno ropné překladiště, což vyvolalo rozsáhlé požáry a narušení dodávek paliv do hlavního města.
Írán odpověděl raketovými a dronovými útoky zaměřenými na izraelské pozice i na energetickou infrastrukturu v oblasti Perského zálivu, včetně pokusů o útoky na klíčová ropná zařízení a odsolovací závody v sousedních zemích. Zároveň zesílilo napětí v okolí Hormuzského průlivu, kde se lodní doprava po útocích na plavidla a hrozbách vůči tankerům téměř zastavila, čímž byla fakticky narušena přepravní trasa odpovědná za přibližně 20 % globálních dodávek ropy.
Eskalace se zároveň překryla s narušením produkce v Iráku, Kuvajtu a Spojených arabských emirátech, kde se začaly hromadit dodávky ropy kvůli nedostupnosti tankerů. Po víkendové eskalaci otevřela ropa Brent s růstovým gapem o 15 % a následně pokračovala v růstu až na 119 USD za barel (+29 %).
Ceny ropy mírně korigovaly po zprávách, že země G7 a Mezinárodní energetická agentura (IEA) zvažují koordinované uvolnění nouzových ropných rezerv. Ministři financí zemí G7 připravují mimořádné jednání, na kterém mají projednat ekonomické dopady a možnost společného uvolnění strategických ropných rezerv koordinovaného IEA. Předběžné informace naznačují, že se zvažuje uvolnění 300–400 milionů barelů, což odpovídá přibližně 25–30 % globálních strategických rezerv v celkovém objemu zhruba 1,2 miliardy barelů. Pro srovnání, koordinované uvolnění rezerv během krize Rusko–Ukrajina v roce 2022 činilo přibližně 240 milionů barelů, přičemž zhruba polovinu dodaly Spojené státy. Historicky podobné zásahy působí především jako dočasný polštář, který snižuje ceny přibližně o 10–20 USD, namísto toho, aby trvale změnil rovnováhu nabídky.
Ropa zaznamenává týdenní růst srovnatelný s tím během pandemie covidu. Je však třeba připomenout, že úrovně v roce 2020, ze kterých růst začínal, byly výrazně nižší, což umožňovalo výraznější relativní pohyby.
Ropa WTI od začátku roku vzrostla již o více než 80 %, což představuje největší cenový šok ve sledovaném období.
V meziměsíčním srovnání ropa nyní roste o více než 53 %. Je třeba zdůraznit, že celý cenový růst spojený s eskalací konfliktu proběhl již v březnu. Z tohoto důvodu zpráva o inflaci CPI, která bude zveřejněna ve středu, ještě dopady tohoto šoku neodrazí.
