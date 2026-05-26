Devět krypto velryb ovládá sporné sázky na Polymarketu za miliardy dolarů 🐋

- Pouhých devět peněženek má zásadní vliv na sporné výsledky kontraktů na Polymarketu.
- Za poslední rok bylo řešeno téměř 2 000 sporů, v dubnu šlo o 230 kontraktů s objemem přes 1 miliardu USD.
- Kritici tvrdí, že velcí držitelé UMA mohou hlasovat podle vlastních finančních zájmů.
- Pro Polymarket jde o klíčový problém důvěry, protože platforma zpracovala za poslední měsíc sázky za 9 miliard USD.
Polymarket, jedna z nejznámějších kryptoměnových predikčních platforem, čelí rostoucí kritice kvůli způsobu, jakým rozhoduje sporné sázky. Podle analýzy blockchainových záznamů má jen devět anonymních peněženek mimořádný vliv na to, kdo u nejkontroverznějších kontraktů vyhrává a kdo přichází o peníze.
Za poslední rok prošlo sporným rozhodovacím procesem téměř 2 000 kontraktů Polymarketu. Šlo mimo jiné o sázky na války, volby nebo geopolitické konflikty. Jen v dubnu bylo takto řešeno 230 kontraktů, které přilákaly více než 1 miliardu USD v obchodním objemu. Ještě před šesti měsíci šlo pouze o 79 kontraktů, což ukazuje, že počet sporů rychle roste.
Systém Polymarketu funguje tak, že pokud je výsledek kontraktu oficiálně zpochybněn, rozhodování přechází na držitele kryptoměny UMA. Ti hlasují o tom, jak má být daná sázka vypořádána. Tento model měl původně představovat otevřenou a decentralizovanou cestu k pravdě. V praxi ale vznikl problém: rozhodující moc se koncentruje u těch, kteří drží nejvíce tokenů UMA.
Podle dostupné analýzy tvořilo jen devět peněženek přibližně polovinu všech UMA tokenů, které v posledních třech letech hlasovaly při řešení sporů na Polymarketu. Do alespoň jednoho sporu se přitom zapojilo více než 6 400 účtů. Tyto velké peněženky navíc téměř vždy hlasovaly stejně a prakticky vždy stály na vítězné straně.
To vyvolává zásadní otázky o férovosti celého systému. Kritici tvrdí, že největší držitelé mohou svým hlasováním ovlivňovat výsledky tak, aby odpovídaly jejich vlastním finančním zájmům. V takovém případě už nejde pouze o hledání správného výsledku, ale o mocenský boj mezi velkými hráči, kteří mohou mít přímý ekonomický motiv rozhodnout konkrétním směrem.
Napětí je obzvlášť viditelné u geopolitických sázek. Polymarket se stal často citovaným zdrojem tržních očekávání u rychle se vyvíjejících událostí, jako jsou konflikty nebo volby. Právě tyto situace jsou však často nejasné, závislé na přesné formulaci kontraktu a náchylné ke sporům. Pokud obchodování zůstává otevřené i během hlasování, mohou investoři sázet miliony dolarů podle toho, jak se zdá, že se velcí držitelé UMA přiklánějí.
Problém zhoršuje samotná motivace hlasovacího mechanismu. Držitelé UMA jsou finančně odměňováni, pokud hlasují s vítěznou stranou, a penalizováni, pokud prohrají. To může vést k tomu, že se menší účastníci nesnaží nutně určit objektivní pravdu, ale spíše odhadnout, jak budou hlasovat největší velryby. Diskuze se tak může změnit v hledání signálů o postoji největších peněženek.
Polymarket i tým stojící za UMA v minulosti uznaly, že systém má slabiny. Pracovalo se na jeho vylepšení nebo nahrazení, ale podle dostupných informací se projekt posunul jen omezeně. Eigen Labs, které se měly na změnách podílet, uvedly, že práce byla pozastavena. To mezi uživateli posiluje frustraci, protože objem sázek na platformě dál roste, zatímco kontroverzní mechanismus zůstává prakticky beze změny.
Situace je pro Polymarket citlivá i proto, že firma se snaží posunout z kryptoměnového prostředí blíže k tradičním financím. Platforma už přilákala investice od Intercontinental Exchange a za poslední měsíc zpracovala sázky v objemu 9 miliard USD. Zároveň však čelí technickým problémům a rostoucí konkurenci ze strany Kalshi, která používá odlišný model rozhodování sporů.
Ani centralizovanější přístup konkurence ale není bez problémů. U Kalshi mají při sporech poslední slovo zaměstnanci firmy, což také vyvolává stížnosti kvůli nedostatku transparentnosti. Polymarket naopak sází na decentralizované hlasování, jenže právě koncentrace moci u největších držitelů UMA ukazuje, že decentralizace sama o sobě férovost nezaručuje.
Část menších uživatelů se pokusila postavit velrybám vytvořením skupiny UMA.rocks, která má spojit hlasovací sílu drobnějších účastníků. Ta však sama čelí kritice, že se postupně mění v novou formu velryby. Minulý měsíc už podle dostupných údajů představovala asi 8 % všech hlasů, což ukazuje, jak obtížné je vytvořit skutečně vyvážený a důvěryhodný systém.
Pro Polymarket jde o zásadní test důvěry. Platforma může dál růst jen tehdy, pokud uživatelé uvěří, že výsledky kontraktů nejsou ovládány úzkou skupinou anonymních peněženek. Čím větší objemy budou na predikčních trzích protékat, tím důležitější bude transparentní, předvídatelný a férový mechanismus řešení sporů.
