Disney investuje 1 miliardu dolarů do OpenAI: Strategické partnerství mění budoucnost zábavy a umělé inteligence

-
Disney investuje 1 miliardu USD do OpenAI a vstupuje do strategického partnerství v oblasti AI.
-
OpenAI získává licenci na více než 200 postav z Disneyho portfolia pro generativní obsah.
-
Disney plánuje využít AI nástroje OpenAI ve vlastních produktech a službách, včetně Disney+.
-
Dohoda je klíčovým precedentem pro budoucnost AI v zábavním průmyslu.
-
Disney investuje 1 miliardu USD do OpenAI a vstupuje do strategického partnerství v oblasti AI.
-
OpenAI získává licenci na více než 200 postav z Disneyho portfolia pro generativní obsah.
-
Disney plánuje využít AI nástroje OpenAI ve vlastních produktech a službách, včetně Disney+.
-
Dohoda je klíčovým precedentem pro budoucnost AI v zábavním průmyslu.
Vstup do světa generativní AI
Společnost Walt Disney oznámila 11. prosince 2025 historickou dohodu, v rámci které investuje 1 miliardu USD do OpenAI a současně uzavírá víceleté partnerství, které může zásadně změnit propojení umělé inteligence a zábavního průmyslu. Disney se tím stává nejen klíčovým investorem OpenAI, ale i prvním velkým partnerem v oblasti licencování obsahu, který umožní využití více než 200 ikonických postav z portfolia Disney, Marvel, Pixar a Star Wars v AI-generovaném obsahu.
Postavy jako Mickey, Iron Man nebo Darth Vader v AI obsahu
Během tříleté dohody získají platformy OpenAI, jako je Sora (generativní video) a ChatGPT Images, přístup k oficiálně licencovaným podobám postav jako Mickey Mouse, Iron Man, Popelka, Darth Vader nebo Simba. První funkce by měly být dostupné veřejnosti začátkem roku 2026. Licencování se ovšem týká pouze animovaných postav a prostředí — smlouva vylučuje hlasové a reálné podobizny herců, čímž Disney reaguje na rostoucí obavy tvůrců ohledně zneužití AI.
Zodpovědné využití technologie a respekt k autorským právům
Výkonný ředitel Disney Bob Iger uvedl, že spolupráce představuje promyšlený a odpovědný krok v rozvoji storytellingu pomocí AI. CEO OpenAI Sam Altman označil dohodu za modelový příklad toho, jak může docházet k technologickému pokroku při současném zachování úcty k původnímu dílu.
Nasazení AI technologií i v produktech Disney
Kromě licencování se Disney stává i velkým zákazníkem OpenAI, přičemž plánuje využívat nástroje jako ChatGPT pro vnitřní workflow a také API rozhraní pro své produkty, včetně služeb Disney+. Spolu s počáteční investicí získává Disney i opce (warrants) na budoucí nákup dalších podílů v OpenAI, čímž upevňuje svůj dlouhodobý zájem.
Hollywood se přizpůsobuje éře AI
Akcie Disney po zveřejnění zprávy rostly. Odborníci označují dohodu za potenciální vzor pro další mediální společnosti, jak balancovat mezi ochranou duševního vlastnictví a novými technologickými možnostmi. Obě firmy přislíbily, že zavedení těchto AI nástrojů bude probíhat s důrazem na etiku, bezpečnost a kvalitu.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rivian Automotive: Vycházející hvězda nebo meteor?
US OPEN: Valuace pod tlakem uprostřed vlny deregulací
Sabadell vyloučil Cerberus z obchodů s problémovými úvěry kvůli právním sporům
Akcie Bayeru prudce rostou díky naději na vyřešení sporu kolem Roundupu
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.