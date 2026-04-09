Disney plánuje propustit 1 000 zaměstnanců 🎬

- Disney plánuje zrušit přibližně 1 000 pracovních míst, hlavně v marketingu
- Od roku 2022 firma v rámci restrukturalizace propustila už více než 8 000 zaměstnanců
- Akcie Disney se stále obchodují asi 50 % pod maximy z roku 2021
- Disney plánuje zrušit přibližně 1 000 pracovních míst, hlavně v marketingu
- Od roku 2022 firma v rámci restrukturalizace propustila už více než 8 000 zaměstnanců
- Akcie Disney se stále obchodují asi 50 % pod maximy z roku 2021
Společnost Disney oznámila, že připravuje propouštění části svých zaměstnanců. Jde tak o jeden z prvních významnějších kroků pod vedením nového generálního ředitele Joshe D’Amara, který nahradil Boba Igera. Ten působil jako CEO v letech 2005 až 2020 a do funkce se znovu vrátil v roce 2022, kdy si firma procházela složitějším obdobím.
Zábavní společnost plánuje v příštích týdnech zrušit přibližně 1 000 pracovních míst, přičemž mnoho škrtů by se mělo týkat nedávno konsolidovaného marketingového oddělení.
Stejně jako řada dalších hollywoodských studií se i Disney snaží přizpůsobit nižší ziskovosti streamingu ve srovnání s tím, co dříve vydělával na lineární televizi, a také slabším tržbám z kin a silné konkurenci ze strany HBO, Netflixu a YouTube. Zároveň se snaží uvolnit prostředky pro investice do digitálních byznysů, kde vidí růstový potenciál.
Od návratu Boba Igera do pozice CEO v roce 2022 a zahájení rozsáhlé restrukturalizace už Disney propustil více než 8 000 zaměstnanců. Plánované škrty měly být údajně připravovány ještě předtím, než D’Amaro převzal vedení.
Koncem roku 2025 zaměstnával Disney přibližně 230 000 lidí, přičemž zhruba 80 % pracovalo v divizi experiences, tedy včetně zábavních parků a spotřebitelských produktů. Většina propouštění se dosud týkala divize entertainment, zatímco tematické parky a výletní lodě naopak nabíraly. Propouštění je v zábavním průmyslu v posledních letech časté i u konkurence. Zaměstnance snižovaly také společnosti Sony Pictures, Paramount a Warner Bros. Discovery. Další vlna propouštění se očekává i v případě, že Paramount dokončí převzetí Warneru.
Z hlediska vývoje ceny akcií Disney stále nedosáhlo maxim z roku 2021, kdy se akcie obchodovaly kolem 200 USD. Od té doby si firma prochází výrazným poklesem a akcie se nyní obchodují těsně pod 100 USD. Na minimech se titul v posledních letech obchodoval v roce 2023, kdy byla cena akcií pod 80 USD. Z nejnižších úrovní tak akcie přidaly přibližně 25 %, stále ale obchodují zhruba 50 % pod maximy z roku 2021.
Graf DIS.US (D1)
Zdroj: xStation05
