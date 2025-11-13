Disney sází na dividendy a streaming – investory láká růst i návratnost kapitálu

-
Disney zvýšila dividendu o 50 % na 1,50 USD a zdvojnásobila plán odkupu akcií na 7 mld. USD pro rok 2026.
Streamingová divize vzrostla o 39 %, počet předplatitelů dosáhl 196 milionů.
Zábavní parky a výletní lodě přinesly silný růst zisku (+13 %).
Tradiční televize a filmová tvorba zaznamenaly pokles výnosů a ziskovosti.
Společnost Walt Disney oznámila výrazné zvýšení dividendy a rozšíření programu zpětného odkupu akcií, čímž reaguje na pozitivní výsledky tažené růstem streamovacích služeb a návštěvnosti zábavních parků. Dividenda vzroste o 50 % na 1,50 USD na akcii, zatímco plán odkupu akcií pro fiskální rok 2026 se zdvojnásobí na 7 miliard USD.
Ve čtvrtém fiskálním čtvrtletí vykázala Disney upravený zisk na akcii ve výši 1,11 USD, což je sice meziroční pokles o 3 %, ale zároveň výsledek překonal očekávání analytiků (1,05 USD). Příjmy zůstaly meziročně na úrovni 22,5 miliardy USD, což bylo lehce pod konsenzem trhu.
Streamingová divize zaznamenala meziroční růst zisku o 39 % na 352 milionů USD a společnost získala během čtvrtletí 12,5 milionu nových předplatitelů, čímž se počet uživatelů Disney+ a Hulu vyšplhal na 196 milionů. K úspěchu přispěl i nový distribuční partner – Charter Communications, který pomohl přivést nové zákazníky.
Zábavní parky a zážitky zůstávají stabilním pilířem. Segment „experiences“ včetně zábavních parků zvýšil provozní zisk o 13 % na 1,88 miliardy USD, a to především díky růstu zájmu o plavby na výletních lodích a expanzi v Disneyland Paris.
Naopak tradiční televizní divize dál ztrácí dech – provozní zisk zde klesl o 21 % na 391 milionů USD. Klesající výnosy z reklamy a kabelových poplatků ukazují na hlubší strukturální změny v mediálním průmyslu. Ani filmová divize nezářila – zisk segmentu zábavy propadl o více než třetinu na 691 milionů USD, když letošní filmy nedokázaly navázat na úspěchy jako „Inside Out 2“ nebo „Deadpool & Wolverine“.
Generální ředitel Bob Iger, který se vrátil do čela firmy v roce 2022, uvedl, že společnost výrazně pokročila v přechodu na modernější model přímé distribuce obsahu a efektivněji využívá svou značku a kreativní sílu. Jeho mandát vyprší na konci roku 2026 a nástupce má být oznámen již příští rok.
Disney očekává, že upravený zisk na akcii poroste dvouciferným tempem jak ve fiskálním roce 2026, tak i v roce 2027, čímž potvrzuje důvěru ve svou dlouhodobou strategii a ziskovost.
Graf DIS.US (D1)
Akcie společnosti Walt Disney zaznamenaly v posledních dnech silný růstový impuls a aktuálně se obchodují na úrovni 116,70 USD, tedy nad oběma klíčovými klouzavými průměry. Cena prorazila nad EMA 50 (113,12 USD) i nad SMA 100 (116,12 USD), čímž vyslala silný býčí signál a překonala důležitou technickou rezistenci. RSI ukazuje na rostoucí nákupní zájem, přičemž stále zůstává pod hranicí překoupenosti (70), což naznačuje prostor pro pokračování růstu bez rizika krátkodobého vyčerpání.
Zdroj: xStation5
