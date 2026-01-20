Dolar se hroutí pod tíhou geopolitického chaosu 📉 „Sell America“ je zpět ve hře❗️

Dolar dnes výrazně ztrácí vůči všem měnám zemí G10 (USDIDX: -0,6 %) a rychle tak maže polovinu zisků z minulého měsíce.
Návrat tzv. strategie „Sell America“ je poháněn náhlou eskalací napětí mezi USA a Evropou:
- Donald Trump oznámil zavedení dodatečných 10% cel na země, které rozmístily vojenské jednotky na Grónsku. Cla na veškeré zboží dovážené do USA mají vstoupit v platnost 1. června a zůstanou v platnosti, dokud USA nedokončí dohodu o „plném odkupu Grónska.“
- Ultimátum amerického prezidenta vyvolalo ostrou kritiku ze strany několika evropských lídrů, včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který prosazuje využití „obchodní bazuky“ EU – tzv. nástroje proti nátlaku (Anti-Coercion Instrument), který by umožnil EU flexibilněji zavádět odvetná cla vůči USA.
- Evropský parlament rovněž reagoval na Trumpovu rétoriku pozastavením ratifikace obchodní dohody podepsané mezi EU a USA v létě loňského roku.
Eskalace konfliktu vedla k poklesu akciových indexů na obou stranách Atlantiku, ale největší ztráty utrpěl dolar, dále oslabený chaosem kolem Fedu. Vyšetřování ze strany ministerstva spravedlnosti rozštěpilo Republikánskou stranu – někteří členové hrozí zablokováním nominace nového šéfa Fedu, dokud nebude vyšetřování ukončeno.
Ačkoli odpor ze strany samotné Trumpovy strany by teoreticky mohl situaci stabilizovat, nedostatek jasnosti ohledně budoucího vedení Fedu a hrozba obchodní války zatěžují tržní náladu. Americké státní dluhopisy rovněž zažily výprodej, což posunulo výnosy desetiletých dluhopisů o přibližně 5 bazických bodů výše.
Konflikt Trump–Powell zůstane v nejbližší době hlavní brzdou pro dolar, přesto by další zlepšení v amerických ekonomických datech (oživení regionálních indexů ISM, pokles žádostí o podporu v nezaměstnanosti) mohlo podpořit očekávání jestřábího Fedu – a tím i dolar. Zatím však forexový trh opakuje scénář z období po „Dni osvobození“: odliv kapitálu z dolaru směrem k euru a franku.
